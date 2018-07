Allarme zecche a Belluno 13 ricoveri nel 2018 | triplicati i casi di meningoencefalite

Allarme zecche - come proteggersi : Le stagioni più calde portano con sé la voglia di stare all’aperto. Escursioni e passeggiate sono infatti un vero e proprio toccasana per mente e corpo. In tanti prediligono mete più fresche per le proprie vacanze: non mancano tra l’altro in Italia, luoghi meravigliosi dove la natura fa da padrona. Non dimentichiamo però, che i boschi sono l’habitat naturale di tanti animali e insetti e per questo, può capitare durante una passeggiata, di ...