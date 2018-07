Alla scoperta di Monte Cerignone | con la splendida rivisitazione medievale | tre giorni di

Alla scoperta delle nostre strade : La strada come casa, scenario, metafora esistenziale, soggetto privilegiato di grandi artisti come il regista Federico Fellini che con l'omonimo film si è fatto conoscere in tutto il mondo. Ecco come nasce strade , rassegna artistica, promossa dall'Assessorato Alla Cultura del Comune di Udine per Ovunqu, è, Estate , il programma di eventi con mille occasioni per vivere i quartieri ...

Cinecittà : Visite e mostre Alla scoperta degli Studios : Roma – Le attivita’ produttive, espositive e didattiche degli stabilimenti di Cinecitta’ proseguono regolarmente dopo l’incendio che ha interessato parzialmente il set di Antica Roma. Lo fa sapere l’Istituto Luce Cinecitta’, che specifica che le Visite all’esposizione permanente Cinecitta’ Si Mostra – che permette al pubblico di scoprire gli Studios attraverso le tre mostre Perche’ ...

Campus Party : Alla scoperta dell'Area Experience - un vero parco di divertimenti digitale : Un parco dei divertimenti digitale. Più di 100 postazioni di gioco per provare liberamente i videogame di maggior successo. Un'area interamente dedicata alla realtà virtuale. Una mostra interattiva che permetterà ai visitatori di immergersi in alcune installazioni. Droni da corsa e sfide folli con i robot-volanti. E poi workshop di ogni genere, anche per i più piccoli. È quanto troveranno i visitatori nell'Area Experience dal 18 al 21 luglio di ...

Sardegna : Alla scoperta di Dorgali archeologica col drone [VIDEO] : Il drone di Corrado Mascia ha catturato immagini mozzafiato di 3 meravigliosi siti archeologici presenti in territorio di Dorgali (Nuoro, Sardegna): ecco il Dolmen di Motorra (un monumento sepolcrale preistorico), la tomba dei giganti di S’Ena e Thomes (sito di epoca nuragica) e il complesso nuragico di Serra Orrios. L'articolo Sardegna: alla scoperta di Dorgali archeologica col drone [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Cristiano Ronaldo : Alla scoperta di Madeira - l'isola dove è nato il mito CR7 : Più che una pista, è nella lista degli atterraggi da brividi del mondo. Una sorta di ammaraggio, biglietto da visita di un posto fuori dal comune. L'atterraggio sull'isola di Madeira Guarda tutti i ...

Viaggio Alla scoperta delle opportunità economiche della Provenza - quarta e ultima puntata - : Siamo arrivati all'ultima puntata del press tour organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia , www.ccif-marseille.com, in collaborazione con il Conseil Departemental des ...

Eventi per bambini in Puglia : C'era una volta il bosco di notte e Alla scoperta delle città : Tra spettacoli di fate, rappresentazioni delle fiabe e fiavole più belle di tutti i tempi, Parco Naturale Selva propone 'C'era una volta il bosco di notte' per sabato 7 e domenica 8 luglio: ...

Estate 2018 : escursioni nei dintorni della Val D’Ega - Alla scoperta delle Dolomiti e dell’Alto Adige : Nonostante l’infinita scelta di escursioni e di percorsi nella natura delle Dolomiti, la Val D’Ega – a pochi chilometri da Bolzano – non è la classica destinazione di montagna in cui il programma della giornata prevede esclusivamente passeggiate nel verde, circondati da monumentali scenari rocciosi. Per chi vuole arricchire con sprazzi di cultura e tradizione una vacanza dedicata al relax e alla scoperta degli straordinari panorami ...

Piemonte : Alla scoperta della civiltà alpina nel Polo museale UniversiCà di Druogno in Valle Vigezzo : Entrare in un’antica osteria montana, fermarsi in una stazione virtuale della ferrovia Vigezzina, scoprire la giornata dei boscaioli, camminare su un ruscello interattivo in mezzo ai canti delle lavandaie. Sono alcune delle esperienze multimediali che il Polo museale UniversiCà di Druogno (Vb) in Valle Vigezzo propone ai visitatori. Dal 7 luglio fino al 2 settembre 2018, sarà possibile visitare questo grande museo dedicato alla civiltà alpina e ...

Madeira - l’isola portoghese che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo : Alla scoperta del paradiso naturalistico delle Canarie [GALLERY] : 1/26 ...

Fs : Trenitalia - con treni regionali Alla scoperta di 60 spiagge : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Sono ben 61 le spiagge italiane, 30 tra Nord e Centro, 31 tra Sud e Isole, comodamente raggiungibili con i treni regionali e proposte nel nuovo travel book Mare targato trenitalia, presentato oggi nella sede dell’Ente Nazionale per il Turismo Italiano (Enit). Protagoniste di questo travel book sono scogli e spiagge da amare, tutte distanti poche centinaia di metri, il tempo di una passeggiata, da stazioni ...

Fs : Trenitalia - con treni regionali Alla scoperta di 60 spiagge (2) : (AdnKronos) – Mare è il secondo travel book lanciato dal trasporto regionale dopo l’uscita di quello dedicato ai Borghi, presentato con l’associazione I Borghi più belli d’Italia, e precede altre prossime uscite della collana: Siti Unesco, Parchi e itinerari naturalistici, Wellness location, Neve e Giardini. Il progetto intende far conoscere a tutti i clienti del trasporto regionale, i tanti meravigliosi luoghi che si ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay : Alla scoperta di Nahitan Nandez - oltre la garra c'è di più : Nonostante il gioco del calcio si sia evoluto al punto da essere diventato un'esperienza completamente differente da quello delle origini, dal punto di vista atletico, estetico e filosofico, con una ...

Superquark 2018 - diretta : Alberto Angela Alla scoperta di Bologna : [live_placement] Superquark 2018, la nuova stagione Superquark torna su Rai 1 con nove nuove puntate in onda nella prima serata del giovedì da questa sera, 4 luglio 2018, dalle 21.25 e noi seguiremo la prima puntata live su TvBlog.prosegui la letturaSuperquark 2018, diretta: Alberto Angela alla scoperta di Bologna pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2018 22:20.