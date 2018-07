ALIMENTI SURGELATI SCADUTI 16 tonnellate sequestrate a Taranto I casi precedenti dei

ALIMENTI - Coldiretti : surgelati in tavola per il 95% delle famiglie : Nel 2017 i consumi di prodotti surgelati in Italia hanno raggiunto il valore di 13,9 Kg pro-capite annui con una penetrazione di più del 95% delle famiglie e un valore di mercato complessivo tra i 4,2 e i 4,5 miliardi di euro. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati dell’istituto italiano degli Alimenti surgelati in riferimento all’operazione dei Nas che hanno sequestrato 16 tonnellate di cibi surgelati la cui data di scadenza, ...