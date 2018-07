Alfonsi Pres I Mun | “Benvenuti a nuovi assunti Polizia Municipale ma ora rafforzare

romadailynews

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – “Questa mattina ho portato il mio saluto di benvenuto nella nostra amministrazione ai 143del corpo delladestinati al nostro Municipio”. Questa la dichiarazione dellaidente del Municipio I di Roma Sabrina. “Ho cercato di trasmettere loro – spiega la– il senso di orgoglio che li dovrà accompagnare nello svolgere il loro servizio per far rispettare la legalità e tutelare le tante meraviglieenti sul nostro Municipio. La loroenza, che dopo un periodo di affiancamento e formazione si renderà effettiva dall’autunno, sarà fondamentale per migliorare il controllo del territorio e la percezione di sicurezza dei nostri cittadini. Se da un lato, infatti, potremo migliorare alcuni aspetti sanzionatori sanando le situazioni di illegalità, sono convinta che la vera scommessa sarà giocata sulla capacità di ...