Al via la prima edizione della summer school Entrepreneurship in humanities

Matteo Salvini loda Putin prima del viaggio in Russia : Immigrazione: l'Ue apre alla modifica del mandato della missione "Sophia" Washington, 10 lug - (Agenzia Nova) - La richiesta dell'Italia di rivedere i termini delle missioni navali comunitarie intraprese dall'Unione europea nel Mediterraneo, per contrastare il traffico di esseri umani, può essere

Tiziano Ferro e Martina - volata via prima della maturità con una sua canzone : In questi due anni papà e mamma, l'hanno portata in giro per il mondo, a vedere la finale di Amici e quella di X Factor , e agli spettacoli dei suoi due idoli, Tiziano Ferro ed Enrico Brignano. Le ...

Tiziano Ferro ricorda Martina/ La storia della 19enne morta di tumore prima della maturità : “Buon viaggio!” : Tiziano Ferro ricorda Martina, la storia della 19enne morta di tumore prima della maturità: “Buon viaggio!”, le compagne di classe discutono la tesina al suo posto.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:47:00 GMT)

NAPOLI - PRIMARIO CHIUDE REPARTO PER LA SUA FESTA/ Ospedale del Mare : paziente con aneurisma mandato via e... : NAPOLI, Francesco Pignatelli, PRIMARIO della Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare CHIUDE REPARTO per la sua FESTA. Ultime notizie: il medico è stato sospeso, avviata inchiesta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 00:04:00 GMT)

via alla festa di San Firmino : prima corsa dei tori a Pamlpona : Con la prima corsa dei tori per le strade di Pamplona, in Spagna, ha preso ufficialmente il via la festa di San Firmino. Una tradizione famosa in tutto il mondo e che richiama...

Toto Wolff - GP Gran Bretagna 2018 : “Se al via Hamilton mantiene la prima posizione può fare la differenza altrimenti…” : “Se al via Lewis (Hamilton ndr.) riuscirà a mantenere la prima posizione credo che non sarà facile per nessuno tenergli testa ma se non dovesse essere così allora la gara si complicherebbe non poco. E credo che sarà altrettanto importante la partenza di Valtteri (Bottas ndr.)”. E’ con queste parole che il Team Principal Mercedes Toto Wolff ha commentato l’esito delle qualifiche di ieri a Silverstone (Gran Bretagna) che ...

Al via il tour estivo di Riki - prima data a Pescara : info ingressi e ultimi biglietti : Il tour estivo di Riki sta per prendere il via. Il giovane artista di Tremo è ora pronto a tornare sul palco dopo i successi ottenuti con la sessione invernale dei concerti, che ha raggiunto anche il prestigioso palco del Mediolanum Forum di Assago. I nuovi appuntamenti prendono avvio da sabato 7 luglio con la prima data di Pescara, per la quale sono in vendita gli ultimi biglietti su TicketOne e Ciaotickets. I tagliandi di ingresso sono ...

viaggi e vacanze : come difendersi dalla malaria prima di partire : Tempo di Viaggi: la profilassi antimalarica 'La profilassi è necessaria quando ci si mette in Viaggio per alcuni Paesi: la patologia è molto diffusa nel mondo e i Paesi in cui è presente sono ...

Nuovi caccia militari - inviata prima domanda offerta a produttori

Milano. M4 : al via la prima talpa per la tratta ovest : È partita dal Manufatto Ronchetto la prima delle due Tbm, le cosiddette talpe che realizzeranno le gallerie da San Cristoforo

Siracusa - al via la 7° edizione delle 'Giornate pediatriche' : domani la prima giornata all'Urban Center : Alessandro Albizzati , Ernesto Burgio , Antonio Canino , Daniela Lucangeli , Galatea Ranzi , Luca Vullo , in un'alternanza magica e innovativa tra arte e scienza, discuteranno e si confronteranno su '...

Wind Summer Festival 2018 al via su Canale 5 : i cantanti della prima puntata : Zerbi, Blasi, Battaglia - Wind Summer Festival 2018 Ha animato per quattro serate Piazza del Popolo a Roma e ora lo farà anche in tv. Debutta questa sera su Canale 5 il Wind Summer Festival 2018, quinta edizione della kermesse estiva targata Mediaset e prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. A condurre c’è Ilary Blasi, insieme a Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della prima puntata, giovedì 5 ...

Turismo ecosostenibile - una via per contrastare le emissioni di CO2 : all’Italia il primato europeo di alberghi “green” : «In Italia per l’estate 2018 aumenta il Turismo sostenibile: trekking e bicicletta sono i prodotti acquistati in misura maggiore rispetto all’anno passato, con aumento tra il 5 ed il 10% grazie all’apporto dei visitatori del nord Europa curiosi di sperimentare le bellezze del Trentino o del Sud Italia». Lo rileva il Centro studi Avvenia – gruppo Terna – attraverso l’elaborazione degli ultimi dati Enit (Agenzia nazionale del ...