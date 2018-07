Al concerto con un coltello | le falle nella sicurezza ai grandi eventi

Proposta di matrimonio al concerto di Jovanotti. Il cantante : "Sono commosso" : "Stavo in fila con I disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te". Jovanotti sta cantando la romantica "A te" durante il concerto del tre luglio al Forum di Assago quando, tra la folla, Luigi si inginocchia davanti ad Amelia. Lui tira fuori un anello e le chiede di sposarlo. I due ragazzi hanno poi mandato il video al cantante. Jovanotti lo ha condiviso sul suo profilo Instagram con tanto di commento: "Mi fate commuovere ...

Khalid in concerto a Milano : le anticipazioni sulla scaletta : Il suo primo live da protagonista in Italia The post Khalid in concerto a Milano: le anticipazioni sulla scaletta appeared first on News Mtv Italia.

Brian Wilson fondatore dei Beach Boys in concerto a Taormina : Unica data italiana l’11 agosto al Teatro Antico di Taormina Il fondatore dei Beach Boys festeggerà insieme al pubblico italiano

Marracash ironizza su Eminem durante il concerto milanese - ed è subito polemica (VIDEO) : Sono stati in tantissimi lo scorso 7 luglio ad accogliere Eminem nell'Area Expo di Milano – 80.000 secondo alcune fonti, oltre 100.000 per qualcun altro – per il suo primo storico concerto italiano. Alla serata sono stati invitati anche numerosissimi rapper italiani, alcuni dei quali hanno avuto un ruolo nell'evento di pre-apertura [VIDEO] organizzato da Radio 105, mentre altri hanno presenziato semplicemente in qualita' di ospiti. Tra questi ...

Alanis Morissette - il ritorno - in attesa del nuovo album - : la recensione del concerto a Roma : Il soft rock di "Head over feet" e "Hands clean" anticipa l'altro petardo, forse il più potente: è "Ironic", la canzone che nel 1995 le fece scalare le classifiche di mezzo mondo raggiungendo ...

Al Bano e Romina Power si baciano a un concerto (FOTO) : Romina Power e Al Bano: scatta il bacio ad un concerto Come molti sapranno ormai a menadito Al Bano e Loredana Lecciso, dopo 18 anni d’amore, si sono definitivamente lasciati. Non è dato sapere con certezza il motivo di questa scelta, anche se più volte la Lecciso da Barbara d’Urso a Domenica Live ha rivelato di essere stata molto infastidita da alcuni atteggiamenti avuti da Romina Power in questi ultimi mesi nei confronti del suo ex ...

Al Bano e Romina - colpo di scena al concerto : scatta il bacio : Non è detta ancora l'ultima parola su Al Bano e Romina. Nonostante i due continuino a smentire le voci sul presunto ritorno di fiamma, alimentate dal

Post Malone a Roma : la possibile scaletta del concerto : Take a look! The Post Post Malone a Roma: la possibile scaletta del concerto appeared first on News Mtv Italia.

Il 24 luglio a Soverato arriverà il concerto di Riki : Questa nuova tranche di spettacoli dal vivo si intitola "Live Summer mania", in cui anche a Soverato presenterà dal vivo il suo nuovo singolo in duetto con i CNCO, dal titolo "Dolor de cabeza", che ...

Gli Iron Maiden a Milano : prima del concerto visita a sorpresa al bar di provincia per la partita : Se Beyoncé e Jay-Z prima del concerto milanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, gli Iron Maiden hanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy...