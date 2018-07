Aggiornamento A Luglio 2018 Per Kodi Mod Build : Kodi Mod si aggiorna a Luglio 2018: ecco come guardare film, Serie TV, Sport, Calcio, Champions League, Europa League, Formula 1, MotoGP in streaming gratis su Kodi Kodi Mod: i migliori addon Kodi raccolti in questa Build tutta italiana Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated appassionati di streaming. Oggi in particolare ti segnalo che […]

Graduatorie ATA 2018 III fascia : pubblicazioni - Aggiornamento del 10 luglio : aggiornamento del10 luglio 2018, ore 7:00: continuano a rilento le pubblicazioni delle Graduatorie ATA di III fascia. Di seguito le province che hanno già provveduto alla pubblicazione. L’articolo verrà aggiornato periodicamente, seguendo le nuove pubblicazioni che avverranno nei prossimi giorni. Gli aspiranti potranno consultare attraverso Istanze on line la propria posizione in graduatoria ed il […] L'articolo Graduatorie ATA 2018 ...

Nuovo tracciato per Gran Turismo Sport a luglio? Aspettative sull’Aggiornamento : Gran Turismo Sport potrebbe avere un Nuovo tracciato in arrivo già con il prossimo update in programma per fine luglio. Di recente Polyphony Digital attraverso Twitter ha lanciato un Nuovo breve teaser del gioco. Sono infatti in arrivo delle novità per il titolo automobilistico diretto da Kazunori Yamauchi, già disponibile in esclusiva su PlayStation 4 da un bel po' di tempo ormai. Intanto la novità più interessante è legata proprio alla ...

Gran Turismo Sport : in arrivo un nuovo Aggiornamento alla fine di luglio : Gran Turismo Sport potrebbe essere stato un po' deludente per alcuni fan della serie quando è stato lanciato lo scorso anno, ma il supporto post-lancio continuo da parte degli sviluppatori di Polyphony ha reso il gioco un vero gioiello. Poco tempo fa, lo stesso Kazunori Yamauchi dichiarò che lo studio è costantemente al lavoro sul gioco, proprio perché si crede che ci sia ancora margine di miglioramento.Il team al lavoro sul titolo di corse, ...

Tocca all’Asus ZenFone 3 Deluxe TIM ricevere l’Aggiornamento Oreo oggi 9 luglio : Giornata inaspettatamente molto calda per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 Deluxe TIM, considerando il fatto che se da un lato le versioni no brand stanno ricevendo una nuova patch con cui, tra le altre cose, dovremmo andare incontro ad una maggiore stabilità del sistema, allo stesso tempo bisogna prendere in esame la svolta per questi device brandizzati. Completiamo dunque il quadro oggi 9 luglio, dopo il primo approfondimento che ...

Xbox One : Microsoft rilascia pubblicamente l’Aggiornamento di luglio : Da poche ore risulta essere disponibile l’aggiornamento di luglio rilasciato da Microsoft per tutti gli utenti in possesso di una Xbox One, Xbox One S o Xbox One X. Novità FastStart: si tratta di una funzionalità che permette ai gamer abbonati al Game Pass di avviare i giochi già a partire dal 30-40% del download velocizzando dunque l’intero processo. Questa tecnologia è in grado, infatti, di identificare i file principali e più ...

Luglio caldissimo per Asus ZenFone 5Z : Aggiornamento 79 e le ultime news sulle vendite : Luglio sembra essere un mese davvero caldo per tutti coloro che hanno nel mirino un Asus ZenFone 5Z, considerando il fatto che da oggi è in distribuzione il nuovo aggiornamento 79. Si tratta a conti fatti della seconda patch messa a disposizione di coloro che hanno deciso di puntare sul top di gamma Android, dopo il nostro ultimo report sulla questione. Fondamentale, pertanto, individuare i punti di forza di un upgrade che potrebbe rivelarsi più ...

Come un fulmine l’Aggiornamento di luglio su Nexus e Pixel : le correzioni apportate : Più che puntuale l'aggiornamento di luglio arrivato sui dispositivi Nexus e Pixel autorizzati alla ricezione. Come di consueto, il pacchetto contiene le patch di sicurezza relative al mese in corso, che prevedono la correzione di 26 falle, complessivamente di livello moderato (nulla di trascendentale, anche se è buona norma e regola provvedere a chiudere tutte le possibili vulnerabilità, prima che qualcuno se ne approfitti). L'upgrade sembra ...

Ripresa Huawei P10 : il turno dell’Aggiornamento B371 - dal 3 luglio : Ecco arrivare su Huawei P10 l'aggiornamento alla versione software B371, che porta con sé le patch di sicurezza aggiornate al 1 giugno (proprio nel mentre Google sta rilasciando a bordo dei dispositivi Nexus e Pixel quelle relative al mese di luglio). Le varianti coinvolte sono le seguenti: VTR-L29 e VTR-L09, con Android 8.0 Oreo ed EMUI 8.0, e rilascio localizzato presso il territorio europeo. Da qui all'arrivo del suddetto in Italia ci ...

Criticità superate sui Samsung Galaxy con Aggiornamento di luglio : dettagli bug alle spalle : Quali novità sono in arrivo sui Samsung Galaxy con l'aggiornamento di luglio e dunque i dettagli della patch di sicurezza pubblicata da Google? Cosa prevede poi l'operato degli sviluppatori del produttore coreano sulle vulnerabilità della specifica esperienza software? Già oggi 3 luglio siamo in grado di fornire tutti i dettagli in merito al prossimo firmware in arrivo per i device top ed ex top di gamma come i Samsung Galaxy S9, Note 8, S8 e S7 ...

Cosa cambia in Destiny 2 con l’Aggiornamento 1.2.3 il 17 luglio : PvE e PvP : Destiny 2 con l’update 1.2.3 avrà una modalità autorevole per i covi dell’incursione. Lo riporta proprio Bungie, che ha voluto fare chiarezza sul prossimo update in arrivo su Destiny 2. Il lancio del nuovo aggiornamento è in programma per il prossimo 17 luglio e sarà caratterizzato da importanti novità sia a livello PvE, come la già citata modalità Autorevole per i Covi dell’Incursione, che a livello PvP, con le nuove playlist 6 contro 6 in ...