Aggiornamenti sui diplomati magistrali

Anticipazioni Huawei P20 Pro sui prossimi Aggiornamenti : fotocamera migliore del Galaxy S9 : Trapelano alcune importanti Anticipazioni su quelli che in futuro saranno i prossimi aggiornamenti per Huawei P20 Pro. Dando continuità alle notizie condivise con voi poco più di una settimana fa su queste pagine, quando vi abbiamo riportato che attraverso la patch di giugno avremmo toccato con mano dei miglioramenti sia per quanto riguarda la batteria, sia a proposito della fotocamera , oggi tocca andare più a fondo su quest'ultimo aspetto, con ...

Anticipazioni per OnePlus 6 sui prossimi Aggiornamenti : quali novità in arrivo? : Non abbiamo ancora una data precisa riguardante la distribuzione del prossimo aggiornamento per OnePlus 6, ma in queste ore stanno trapelando già le prime indiscrezioni su quelli che saranno i plus assicurati al pubblico che ha già deciso di puntare sul device. Dopo i retroscena meno positivi riguardanti l'ultima patch con voi condivisa su queste pagine, infatti, oggi 31 maggio tocca prendere in esame alcune Anticipazioni che potrebbero fare la ...