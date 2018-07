Agenti di polizia aggrediti dagli amici del pusher | chiuso il bar «Merilù»

A teatro con la Polizia - una serata per i figli degli Agenti con gravi patologie : Una serata di beneficenza per aiutare i più deboli, i meno fortunati: l'obiettivo infatti è quello di raccogliere finanziamenti destinati al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato ...

“Correte - una rapina”. Anziana chiama la polizia : poi la scoperta degli Agenti. Quando arrivano in casa della 92enne - lei confessa tutto : Il mestiere di poliziotto è davvero particolare. Quasi sempre si ha a che fare con il lato peggiore della società, con situazioni al limite e si sa anche che quasi ogni giorno si rischia la vita. A volte, però, succede anche che ci si ritrovi in circostanze particolari, anche emozionanti e commuoventi, come questa. Una storia di solitudine, come spesso se ne sentono Quando di mezzo ci sono persone anziane, che fortunatamente però si è ...

Benevento - nigeriana aggredisce Agenti di polizia : A Benevento, nella serata di ieri, si sono vissuti attimi di autentico terrore: una donna 27enne di origine nigeriana ha violentemente aggredito il custode notturno della Caritas diocesana del luogo. Non contenta, all"arrivo della polizia, allertata dai presenti, la donna ha rivolto la propria violenza anche contro gli stessi agenti.Per gli uomini della Squadra Volante della Questura di Benevento, coordinati dal Commissario Capo Andrea Monaco, ...

India : valanga nell’Arunachal Pradesh - morti 5 Agenti di polizia : Una valanga si è staccata nello Stato nord-orientale Indiano di Arunachal Pradesh, provocando la morte di almeno cinque agenti della polizia di frontiera indo-tibetana: la slavina ha travolto il minibus su cui viaggiavano. L’incidente – riferisce l’agenzia di stampa Pti – si è verificato nelle vicinanze della città di Likabali. Quattro degli agenti sono morti sul colpo, mentre un quinto è deceduto dopo il ricovero in un ...

Aggressione Agenti - 47enne ai domiciliari - lei libera - Sindacati Polizia insorgono 'Serve taser' : Stampa Città di Castello Cronaca TOPICS agenti Aggressione citta di castello domiciliari libera Polizia Sindacati taser Precedente: Due Mondi, al via la IIedizione di 'Dialoghi a Spoleto 2018' Davide ...

Operazione anti corruzione - arrestati 6 Agenti di polizia e un dipendente della Procura : Un'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e della Squadra Mobile ha sgominato una rete di corruzione che coinvolgeva agenti di polizia, accusati di proprio di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio...

Roma - corruzione nella polizia : arrestati 6 Agenti : Roma, corruzione nella polizia: arrestati 6 agenti In manette anche una dipendente della Procura di Roma e un pregiudicato. Coinvolto inoltre un settimo poliziotto, raggiunto da una misura interdittiva. Tra le accuse anche accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio Parole ...

Maltempo - alluvione Ancona : il capo della polizia riceve gli Agenti ‘eroi’ : “Salvare vite umane e’ sempre qualcosa di straordinario ma farlo con lo spirito di squadra e con la forte coesione che avete dimostrato e’ un valore aggiunto”. Lo ha detto oggi a Roma il capo della polizia Franco Gabrielli agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona autori del salvataggio di due donne intrappolate in auto in un sottopasso invaso dall’acqua durante l’ondata di Maltempo che ha ...

Polizia - allarme Sap : «Solo otto Agenti a Cervia per il commissariato estivo» : Per l'apertura del commissariato stagionale di Polizia a Pinarella di Cervia dal 20 luglio al 20 agosto il dipartimento di pubblica sicurezza degli Interni ha previsto l'utilizzo di otto agenti ...

Salvini visita i 2 Agenti feriti : «Presto i taser per la polizia» | : Il ministro sulla tragedia di Sestri ribadisce: «Rispetto il dolore di una mamma, ma sto con l’uomo in divisa»|

Polizia - Salvini contro il numero identificativo sui caschi degli Agenti : “Sono già facili bersagli dei delinquenti” : “Il mio obiettivo è non mettere il numero sui caschi dei poliziotti, che sono già abbastanza facilmente bersagli dei delinquenti anche senza il numero in testa“. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini conferma il suo no all’introduzione di un codice sul casco degli agenti. Una misura chiesta a gran voce per evitare casi di abuso ed eccessi da parte della pubblica sicurezza come successo, tra i casi più tristemente ...