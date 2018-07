Aeronautica Militare | operazione antincendio boschi in Sicilia

Incendi in Sicilia : nuovo intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare : Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 luglio, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nella zona di Parchi di Castellammare del Golfo (TP). L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Fe) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) ...

Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per bimba di 4 mesi in pericolo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

Allarme difesa dello spazio aereo : due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

Traffico aereo - l'Aeronautica Militare intercetta velivolo Iberia che aveva perso contatti radio : L' Aeronautica militare ha effettuato oggi uno "scramble", ricognizione, dello spazio aereo italiano per intercettare un velivolo Iberia che aveva perso il contatto con gli Enti del controllo del ...

Perso contatto radio con aereo Iberia - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo nazionale, hanno intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato–Madrid, che aveva Perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Alle 21 di ieri, i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per ...

Incendi in Sicilia : nuovo intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare : Nel tardo pomeriggio di ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nelle zone di Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala ...

Sicilia : elicottero dell’Aeronautica Militare interviene per spegnere un incendio : Per la prima volta un elicottero dell’Aeronautica Militare è intervenuto per spegnere un incendio, scoppiato nell’agrigentino: nel tardo pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) è partito dalla base di Trapani per spegnere un incendio divampato in località Portella Caterina Lucca Sicula in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ...

Il manfredoniano Massimiliano Pasqua nuovo comandante del 51° Stormo dell'Aeronautica Militare : Il Colonnello Massimiliano Pasqua sarà il nuovo comandante del 51° Stormo dell'Aeronautica Militare con sede ad Istrana in provincia di Treviso. La Cerimonia di insediamento si svolgerà martedì 3 ...

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

Pitti Uomo 94 : in volo con stile secondo Aeronautica Militare : Il successo internazionale di Aeronautica Militare, conseguito in pochi anni, denota non solo la qualità dei capi ma anche l’apprezzamento dei valori ideali ai quali il brand si ispira. Nel 2004 Cristiano Sperotto, già leader di un’azienda affermata nella produzione di abbigliamento in pelle per Uomo e donna, con sede a Thiene, ottiene dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana una speciale convenzione: la possibilità di produrre ...