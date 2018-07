lagazzettadelmezzogiorno

: Aerei:proroga continuità Sardegna a 30/3 - Parmigiani_S : Aerei:proroga continuità Sardegna a 30/3 - ansa_economia : Aerei:proroga continuità Sardegna a 30/3. Decisione Regione in vista conferenza servizi giovedì a Roma #ANSA -

(Di martedì 10 luglio 2018) CAGLIARI, 10 LUG - L'attuale regime diaerea da e per ladurerà sino al 30 marzo 2019. Laè stata decisa oggi dalla Giunta Pigliaru in vista della scadenza prevista per ...