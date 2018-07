Addio a Vanzina | il videoracconto | da De Sica a Sorrentino | in tanti rendono omaggio al

Addio a Vanzina - Massimo Boldi : 'Lo accompagneremo in paradiso' : LaPresse, 'Lo accompagniamo in paradiso', così Massimo Boldi, in lacrime dietro gli occhiali scuri, entrando in chiesa per i funerali dell'amico Carlo Vanzina. 'Non...

Addio Vanzina - i funerali a Roma : folla di vip da Sorrentino a Berlusconi e De Laurentiis : Si va affolando la basilica di Santa Maria degli angeli a Roma in piazza della Repubblica, dove alle 11 sono iniziati i funerali del regista Carlo Vanzina, morto due giorni fa all'età di...

Carlo Vanzina - oggi a Roma l'ultimo Addio : oggi, amici e familiari daranno l'ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto la scorsa domenica, a seguito di una lunga malattia.Alle ore 11 di questa mattina, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, viene celebrato il funerale del re della commedia italiana. Numerosi gli amici che già ieri si erano alla clinica Mater Dei, nel quartiere Parioli, per rendere omaggio a Vanzina. Per volere della famiglia, non era stata allestita una ...

Addio a Vanzina Un maestro arciborghese dell'irriverenza : Anche se proprio a Carlo, e anche a Enrico, non si può certo attribuire quella magnifica freddura di madame di Guermantes: «Purtroppo nella vita mondana, come in quella politica, le vittime sono così ...

Carlo Vanzina : il commosso Addio di Verdone - Gassmann e : Buon viaggio Carletto mio adorato" , ha scritto Carlo Verdone in un suo post su Facebook , e come lui moltissimi altri volti del mondo dello spettacolo italiano hanno dedicato un messaggio d'addio ...

L'Addio di politica e spettacolo a Vanzina - maestro di riflessione con ironia : Malagò: 'Se n'è andato un amico di famiglia, uno dei pochi che ho' Cinema 0 0 0 La politica lo ricorda in modo bipartisan per aver saputo raccontare "le maschere dell'animo umano", sottolinea l'ex ...

Vanzina - Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato». L'Addio di attori e registi : «Un signore del cinema» : «Ho saputo da poco che ci ha lasciato Carlo Vanzina. Mio caro amico, persona squisita, persona perbene, ha lottato per mesi come un leone. Sono veramente triste. Abbraccio Lisa, la moglie, e le...

Addio Carlo Vanzina - ha raccontato il calcio e i suoi tifosi : le migliori citazioni in 10 video cult : Che risveglia gli italiani portando in scena il mondo del pallone. E nel 2006 il capolavoro è firmato dai sei ben noti giocatori del Milan. Dida, Costacurta, Ambrosini, Shevchenko, Gattuso e Paolo ...

Morto Vanzina - l'Addio del cinema e dello spettacolo. Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato» : Il mondo del cinema, e non solo, si è stretto intorno alla famiglia Vanzina per ricordare Carlo, Morto stamani a Roma all'età di 67 anni. 'Ciao Carlo. Carlo Vanzina un signore del cinema. Rip'. Così ...

