Addetti a mensa asilo rubano i pasti ai bimbi | arrestati in quattro

(Di martedì 10 luglio 2018) Rubavano, da anni, il cibo destinato ai bambini dell", mettendo le mani fraudolentemente sui generi alimentari della.Succede in una scuola di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, dove - come racconta la Gazzetta di Reggio -dipendenti dell"istituto sono stati denunciati per peculato e truffa. Inoltre, glialla cucina omettevano volontariamente anche di timbrare il cartellino quando entravano o uscivano dal posto di lavoro.Le indagini dei carabinieri sono scattate nel maggio 2017, quando all"Arma fu recapitato un esposto da parte dello stesso comune (come rivendica il sindaco Nico Giberti), che segnalava ingiustificate mancanze di alimenti, oltre che una gestione opaca (eufemismo) dei soldi destinati aiper l"acquisto dei prodotti.Dalle indagini è emerso che i furbetti del cartellino e della dispensa intascavanogià confezionati e ...