Acea | Roma | venerdì stop acqua a Divino Amore e Falcognana

Stadio Roma - respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari : resta agli arresti domiciliari Luca Lanzalone, L’ex presidente dell’Acea, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Giorgio Martellino. Nel motivare la decisione il giudice afferma, sostanzialmente, che per Lanzalone non sono mutate le esigenze cautelari. L'articolo Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di ...

Stadio Roma - Acea : Michaela Castelli nominata presidente : Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

Stadio Roma - Lanzalone intercettato : “Milioni di cose gratis al Campidoglio. E da Raggi ho avuto solo il posto in Acea” : Dal Campidoglio avrebbe ricevuto solo “una cosa” e da “una sola persona”. E cioè rispettivamente il posto al vertice di Acea concesso dalla sindaca Viriginia Raggi. Agli atti dell’inchiesta sullo Stadio della Roma c’è anche un’intercettazione in cui Luca Lanzalone si lamenta con un suo socio riferendo di una conversazione avuta con Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e Partecipate, che gli avrebbe ...

STADIO ROMA - CENA LANZALONE-GIORGETTI/ Si dimette Pres. Acea : Parnasi - “mai commesso reati” : STADIO ROMA, Parnasi e i legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore ROMAno, svelano gli stretti rapporti (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:10:00 GMT)

Stadio Roma - Luca Lanzalone si dimette da presidente di Acea : Stadio Roma, Luca Lanzalone si dimette da presidente di Acea Stadio Roma, Luca Lanzalone si dimette da presidente di Acea Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Luca Lanzalone si dimette da presidente di Acea proviene da NewsGo.

Stadio Roma - si dimette il presidente di Acea Luca Lanzalone : Stadio Roma, si dimette il presidente di Acea Luca Lanzalone Stadio Roma, si dimette il presidente di Acea Luca Lanzalone Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, si dimette il presidente di Acea Luca Lanzalone proviene da NewsGo.

Stadio della Roma - oggi gli interrogatori. Lanzalone si dimette da Acea. Parnasi : 'sono innocente' : Sotto la lente dei pm il sistema corruttivo dell'imprenditore Romano. Indagato anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti. La sindaca Raggi si difende: 'su di me accanimento perché scomoda ...

Stadio della Roma : Lanzalone si dimette da Acea. M5s : da noi chi sbaglia paga : Le carte mettono nei guai Palozzi , FI, , Civita , Pd, e il Cinquestelle Ferrara. Tra gli indagati spunta anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti, che sbloccò il vincolo sulle tribune ...

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un grande equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea. Parnasi : 'Mai commesso reati'. Indagato il sovrintendente Prosperetti : IL sovrintendente Francesco Prosperetti , che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, è Indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l'ex ...

Scandalo stadio della Roma - Lanzalone fuori da Acea : Roma, 14 giu. , askanews, Il presidente di Acea lascia. Lo rende noto la stessa società in un comunicato. 'In data odierna si legge l'avv. Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.