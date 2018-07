: RT @RivoltaF: Stamattina al Palazzo dei Congressi di Roma per l'assemblea 2018 di #ABI con la relazione del presidente Patuelli https://t.c… - Confcommercio : RT @RivoltaF: Stamattina al Palazzo dei Congressi di Roma per l'assemblea 2018 di #ABI con la relazione del presidente Patuelli https://t.c… - CyberNewsH24 : #Abi:Roma scelga Ue o rischio Sudamerica - TelevideoRai101 : Abi:Roma scelga Ue o rischio Sudamerica -

"Il peso maggiore della crisi l'hanno sostenuto le banche", ma malgrado i "grandi sforzi e progressi"delle banche italiane per la ripresa e per ridurre i crediti deterioriati,"ogni aumento dello spread impatta su Stato, banche, imprese e famiglie, rallentando la ripresa". Lo ha detto il presidente Abi Patuelli all'assemblea dell'Associazione. All'Italia serve una "scelta strategica": "partecipare maggiormente alla Ue" con"maggior impegno nelle responsabilità comuni",pena i rischi di finire come in Sud America.(Di martedì 10 luglio 2018)