Abi | Visco | Servono riforme ma attenzione ai conti pubblici

L'alert di Visco al governo gialloverde : "Prudenza - siamo più vulnerAbili di dieci anni fa" : La stella polare che deve guidare chi ha in mano l'agenda economica del Paese si chiama equilibrio. Niente azzardi. Servono, al contrario, prudenza e lungimiranza. Dal palco dell'assemblea annuale dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia un chiaro alert al governo gialloverde: occorre porre "attenzione all'equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra ...