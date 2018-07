ABI | Btp rischiano di fare la fine dei tango bond

Spread Btp chiude stABIle a 242 punti : ANSA, - ROMA, 6 LUG - Chiusura stabile per lo Spread tra Btp e Bund a 242 punti base, col rendimento del decennale italiano al 2,70%. 6 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp/bund apre stABIle a 234 punti : ANSA, - ROMA, 4 LUG - Apertura stabile per lo Spread fra Btp e bund. Il differenziale segna quota 234 punti sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,64%. 4 ...

Spread Btp Bund chiude stABIle a 248 : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread stabile in chiusura. Il differenziale Btp/Bund segna 248 punti base contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,8%.

Spread Btp-Bund stABIle a 257 punti base : ROMA, 26 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund rimane stabile su 257 punti base, con il rendimento del 10 anni del Tesoro al 2,90%. Il differenziale tra i decennali italiani e spagnoli è a 151,7 punti base.

ANSA, - ROMA, 22 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 235 punti base dai 238 di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,68%.

Spread BTP/Bund stABIle a 237 punti base : Oggi è attesa la riunione di politica monetaria della Bce e il successivo discorso del suo presidente Mario Draghi: potrebbero arrivare indicazioni importanti sulla fine del quantitative easing. ...

L'Italia si è fermata e una nuova crisi è probABIle - lo dicono anche i BTp : ... unitamente a una esplosione complessiva dei rendimenti, suggerirebbe una stretta del credito, che oggi sarebbe l'ultima cosa che ci servirebbe per rilanciare la nostra economia. Il caso Italia ...

Spread Btp Bund apre stABIle a 246 - 1 punti base : Lo Spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi apre stabile a 246,1 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è al 2,95%.

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari parte in rialzo Euro stABIle sotto 1 - 61 dollari : Apertura in netto calo sotto i 270 punti base per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Spread Btp-Bund apre stABIle : Lo Spread tra Btp e Bund , dopo un picco ieri che l'ha visto tornare a 195 punti base, apre stabile a 191 . Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,38%. Quotazioni del petrolio in calo sul ...

I Btp non temono Di Maio-Salvini Aste boom e rendimenti stABIli : In attesa del probabile varo di un governo Lega-M5S in molti guardano all’andamento degli acquisti di titoli di stato italiani da parte della Bce, paventando un allargamento significativo dello spread Btp-Bund una volta che saranno terminati, a settembre o pochi mesi dopo. A ben vedere però lo spread non è mai dipeso solo dagli acquisti voluti da Draghi, bensì ad altri fattori come il rischio paese percepito, il ...