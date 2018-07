A teatro con la Polizia | una serata per i figli degli agenti con gravi patologie

Un nuovo importante riconoscimento per Tib teatro : La guerra dei bottoni selezionato per la vetrina nazionale Palla al centro : Tanti sono, infatti, i progetti in cui Tib è impegnato a Belluno e Provincia: solo nel triennio di residenza 14-17 al Teatro Comunale- oltre ai 92 spettacoli ospitati Tib ha realizzato 6 produzioni, ...

Nel Parco appuntamento con il cinema ed il teatro sotto le stelle : Per informazioni sui prossimi spettacoli di teatro si consiglia di visitare il sito di Xiao Yan o telefonare al 349.6952335. Per il cinema invece non è stato previsto un cartellone, i film saranno ...

Messina : appuntamento al teatro dei 3 Mestieri con 'Scene con fermate' : Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina in scena lo spettacolo 'Scene con fermate' di Loddo Continuano gli appuntamenti con "Fuori Scena", la rassegna di spettacoli all'aperto organizzata dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Giovedì 12 luglio alle ore 21.30 , con replica venerdì 13 sempre alle ore 21:30 è in programma " Scene con Fermate "- ...

Il teatro Gesualdo vince e convince - boom di conferme dei vecchi abbonati : Disponibili anche gli abbonamenti per DANZA E Teatro CIVILE DANZA , 3 spettacoli , : posto unico euro 60,00 Teatro CIVILE , 4 spettacoli , : posto unico 65,00 , Sono previste riduzioni per gli ...

Dall’11 luglio al teatro Vascello ‘Fuori Programma’ - Festival Internazionale di Danza Contemporanea : Roma – Dall’11 al 27 luglio 2018 al Teatro Vascello di Roma, Fuori Programma, il Festival Internazionale di Danza, con la direzione artistica di Valentina Marini, prodotto da European Dance Alliance/Valentina Marini Management in collaborazione con Teatro Vascello, giunge alla sua terza edizione. L’edizione 2018 punta all’eccellenza con due?prime nazionali, due prime regionali, una prima romana e un debutto assoluto. Mai esibitasi a ...

Anche la danza entra nel Bicchiere con 'La morte e la fanciulla' al teatro Castagnoli di Scansano : Co-fondatore dello storico gruppo Sosta Palmizi, ora docente alla scuola di Teatro del Piccolo di Milano, con Antonella Bertoni ha portato in scena spettacoli che hanno segnato l'evoluzione del ...

Il teatro è un nuraghe - da luglio a ottobre concerti e spettacoli a Serra Orrios e Romanzesu - Sardiniapost.it : ... nell'altopiano di Gollai a Dorgali e il complesso di Romanzesu di Bitti , entrambi nel Nuorese, ma anche teatri e musei accolgono 'Identità Nuragiche' , 13 spettacoli con nomi come Fabrizio Bosso e ...

L'Amfiteatrof Music Festival si apre con un flashmob : ... ormai consolidatasi come location privilegiata degli appuntamenti del Festival, si aggiungono numerose proposte alternative, come flash mob per le vie del centro, spettacoli all'aperto, proposte nei ...

Festival al teatro greco. Siracusa festeggia con nuove agevolazioni e 'saluta' I Cavalieri e Le Rane : ... con Francesco Pannofino, Giovanni Esposito, Antonio Catania, Gigio Alberti, Roy Paci e Sergio Mancinelli e 'Le Rane' con Salvo Ficarra e Valentino Picone; due spettacoli divertenti, graffianti che ...

Musica in aeroporto - concerti di opera lirica con i giovani talenti del teatro dell'Opera : L'area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e il molo B dedicato ai voli nazionali ed europei dell'aeroporto di Fiumicino hanno ospitato, questa mattina, due esibizioni di Musica ...

Ultime dal mondo del teatro. Prossimamente tornerà Gigi Proietti con 'Kean' - : ... fino a Elio Germano e Teho Teardo in 'Viaggio al termine della notte' da Céline a 'Tivoli chiama! Il Festival delle Arti': sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end. ANSA

Vibrazioni tersicoree sul mare. Al teatro Mediterraneo di Bisceglie due spettacoli tra musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

Perché un festival di teatro ha coniato una sua criptovaluta : Macao a Santarcangelo (foto di Luca Chiaudano) Cosa accomuna uno dei festival più noti in Italia nell’ambito del teatro e delle arti performative alle criptomonete tanto amate da trader (e speculatori)? A mettere insieme i due fronti, per trovare una nuova sintesi, ha pensato la 48esima edizione del Santarcangelo festival, a Santarcangelo di Romagna (6-15 luglio), che, in collaborazione con il centro indipendente milanese per le arti, la cultura ...

Alberto Vanelli confermato presidente della Fondazione teatro Ragazzi e Giovani : ... non solamente dal punto di vista gestionale, ma anche " e soprattutto " sul piano della qualità e dell'interesse dell'offerta di spettacoli e produzioni, curata dal Direttore Artistico Graziano ...