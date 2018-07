A Londra corre Coca Cola HBC

A Londra corre Marks And Spencer : Seduta decisamente positiva per Marks And Spencer , che tratta in rialzo del 2,05%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Marks And Spencer mantiene ...

A Londra corre Bhp Billiton : Prepotente rialzo per Bhp Billiton , che mostra una salita bruciante del 2,44% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad ...

Londra : brusca correzione per Berkeley Group Holdings : In forte ribasso Berkeley Group Holdings , che mostra un disastroso -2,26%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di ...

A Londra corre United Utilities : Vigoroso rialzo per United Utilities , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,28%. Lo scenario su base settimanale di United Utilities rileva un allentamento ...

A Londra corre Nmc Health : Protagonista Nmc Health , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Atletica - la prima volta di Yeman Crippa : l’azzurro correrà i 10.000 in pista alla Coppa Europa di Londra : Per la prima volta in carriera Yeman Crippa correrà i 10.000 metri su pista, l’azzurro lo farà alla prossima Coppe Europa di Londra Yeman Crippa un 10.000 in pista non l’ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle ...