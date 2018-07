A Imola via ai lavori per la pista di motocross

Diretta / CIV Superbike 2018 streaming video e tv; via alle qualifiche! C'è Pirro (Imola) : Diretta Civ Superbike 2018: streaming video e tv, vincitore di qualifiche e gara 1 della prova di Imola per il Campionato Italiano Velocità, oggi 23 giugno.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Giro d’Italia – Viviani risponde alle critiche : “a Imola un tifoso mi ha detto ‘che ci fai qui?’. Ecco il motivo della mia esultanza” : Elia Viviani e quel riscatto che dà soddisfazione: il corridore della Quick Step Floors risponde alle critiche con una splendida vittoria in volata al Giro d’Italia Splendida vittoria ieri, ad Imola, di Elia Viviani. Ancora un successo in volata per il corridore della Quick Step Floors, che indossa ancora saldamente la maglia ciclamino del Giro d’Italia 101. Dopo qualche delusione di troppo, Viviani si è preso il suo riscatto che ha ...

Giro d’Italia – Bramati preoccupato per la leadership di Viviani : il DS spiega i motivi della ‘crisi’ di Imola : Davide Bramati, DS della Quick Step Floors, è preoccupato per la condizione fisica di Elia Viviani, attuale leader della classifica per velocisti Elia Viviani sembra aver lasciato il turbo in Israele. La maglia ciclamino del Giro d’Italia non è più il corridore che si è fatto valere nel Medio Oriente, anzi è un lontano parente. Il ciclista della Quick Step Floors sta pagando dazio nelle ultime tappe disputate sull’Appennino, e ieri ...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv - prove libere : al via la Fp2 a Imola! (Gp Italia) : DIRETTA Sbk 2018: info tv e streaming video delle tre prove libere per la Superbike previste oggi sulla pista di Imola. Gli orari e i tempi di Fp1, Fp2 e Fp3. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:11:00 GMT)