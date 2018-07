67 migranti salvati Salvini | ' No allo sbarco' Toninelli | ' Sì perchè l' equipaggio in

“Porti chiusi alla Thalassa”. Ma la nave è italiana : a bordo porta 66 migranti salvati in mare : Dopo aver colpito Ong e barche straniere, scatta per la prima volta il blocco del governo per una nave italiana che ha risposto a un Sos al largo delle coste della Libia. Il rischio stallo, così come accaduto da Aquarius in poi, è molto alto.Continua a leggere