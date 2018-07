3 ITALIA DOWN | OGGI 10 LUGLIO | PROBLEMI CON CONNESSIONE DATI Internet non funziona | la

3 ITALIA DOWN - OGGI 10 LUGLIO : INTERNET NON FUNZIONA/ Disagi in tutta Italia - guasto non ancora risolto : 3 Italia DOWN, OGGI 10 LUGLIO: INTERNET non FUNZIONA. Black out in tutta Italia per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico dati e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:11:00 GMT)

Telefonia - down la rete dati di 3 : problemi di connessione in tutta ITALIA : Da questa mattina tantissimi utenti stanno segnalando problemi alla rete dati della compagnia telefonica 3: in sostanza si possono ricevere messaggi ed effettuare chiamate ma è impossibile navigare in Internet, a meno di non...

Tre non funziona? Down in quasi tutta ITALIA e disservizi per Internet - SMS e chiamate : Si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni di disservizi che vedono coinvolto l'operatore Tre e perciò sappiate che non siete i soli a riscontrare problemi di navigazione Internet questa mattina. L'articolo Tre non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet, SMS e chiamate proviene da TuttoAndroid.

Non isolati i problemi Fortnite oggi 4 luglio : down temporaneo anche in ITALIA : Ci sono nuove segnalazioni in questi minuti per quanto riguarda problemi Fortnite, considerando il fatto che in molti oggi 4 luglio stanno riscontrando malfunzionamenti con l'accesso alla propria utenza all'interno del gioco. Proviamo dunque a fare il punto della situazione a poco meno di due settimane dalle ultime anomalie riscontrate dal punto di vista tecnico, in attesa che dallo staff arrivi eventualmente qualche comunicazione ufficiale nel ...

10 anni di App Store : L’ITALIA è 10.a per numero di Download : L’App Store di Apple, il negozio delle App, compie 10 anni, ed in questa lunga vita, l’Italia è 10.a per numero di Download ma non per la spesa media Numeri da capogiro per l’App Store. Ed in classifica c’è anche l’Italia 10 anni fa faceva il suo debutto sui sistemi Apple, l’App Store, l’immenso negozio […]

10 anni di App Store : l'ITALIA è nella top dieci per numero di download - ma non per la spesa - : Al di là di questo fattore, il report completo fornisce statistiche e curiosità del mondo delle app in App Store. Si scopre, ad esempio, che sono i giochi a rappresentare il business più importante ...

G-Shock è Official Countdown di Spartan Race ITALIA : G-Shock, con i modelli Mudmaster, è Official Countdown di Spartan Race Italia. Mudmaster GG-1000 è sponsor della corsa ad ostacoli nel fango Resistente a polvere, fango, detriti e terreni insidiosi. Questa è la collezione di orologi Mudmaster di G-Shock – che fa parte della serie di orologi MASTER OF G – must have per gli amanti dell’avventura. Gli orologi della collezione Mudmaster sono dotati di ricarica solare, radio ...

TrenITALIA - countdown per il nuovo orario estivo da domenica 10 giugno : Teleborsa, - Meno di 48 ore di "conto alla rovescia" per l'entrata in vigore da domenica 10 giugno del nuovo orario estivo Trenitalia . L'offerta, presentata lo scorso 21 maggio a Milano dall'...

Riscossa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand ITALIA : in download l’aggiornamento Oreo : Credevate che i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand fossero stati tralasciati, e che l'aggiornamento Oreo, arrivato questa mattina sui brandizzati Vodafone, avrebbe tardato di sicuro qualche giorno prima di arrivare a destinazione, per la gioia dei possessori? Vi sbagliate, tutti ci sbagliavamo: la divisione Italiana del marchio asiatico ha messo la freccia ed ha inchiodato tutti al palo, avviando da subito, in questa stessa giornata di oggi 5 ...

AIGAE : escursione condurrà bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva a vedere una delle meraviglie dell’ITALIA : “Domani a Milano un’esperienza unica. escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico. Ma che cosa è un’escursione teatrale? Di certo non è una semplice escursione, di sicuro non è solo uno spettacolo ...

Skype down - la mappa/ Oggi offline in molte zone - Milano e Lombardia in particolare - problemi in tutta ITALIA : Skype down, la mappa: Oggi offline in molte zone, Milano e Lombardia in particolare, problemi in tutta Italia. La nota app di messaggistica sta funzionando a singhiozzo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)