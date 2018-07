3 Italia blackout rete internet in tutto il paese “Problema tecnico interno” | migliaia

Problemi per la compagnia telefonica Tre. Blackout su connessione in tutta Italia : connessione dati assente in tutta Italia per gli utenti della compagnia Tre. A partire dalle 4 del mattino del 10 luglio si è registrato un Blackout che ha impedito ai clienti e agli abbonati di accedere ai serviziAlle 9.50, su Twitter, Tre ha rassicurato i propri utenti, scrivendo di aver preso in carico il problema che verrà risolto il prima possibile: "Stiamo riscontrando Problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ...