3 ITALIA BLACK OUT RETE INTERNET IN TUTTO IL PAESE “Problema tecnico interno”

Problemi per la compagnia telefonica Tre. Blackout su connessione in tutta ITALIA : connessione dati assente in tutta Italia per gli utenti della compagnia Tre. A partire dalle 4 del mattino del 10 luglio si è registrato un Blackout che ha impedito ai clienti e agli abbonati di accedere ai serviziAlle 9.50, su Twitter, Tre ha rassicurato i propri utenti, scrivendo di aver preso in carico il problema che verrà risolto il prima possibile: "Stiamo riscontrando Problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ...

Problemi per la telefonica Tre. Blackout su connessione in tutta ITALIA : connessione dati assente in tutta Italia per gli utenti della compagnia Tre. A partire dalle 4 del mattino del 10 luglio si è registrato un Blackout che ha impedito ai clienti e agli abbonati di accedere ai serviziAlle 9.50, su Twitter, Tre ha rassicurato i propri utenti, scrivendo di aver preso in carico il problema che verrà risolto il prima possibile: "Stiamo riscontrando Problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ...

L’ITALIA ha il suo oro nero! Dai Giochi del Mediterraneo uno splendido spot per l’integrazione : la ‘staffetta total black’ è Tricolore : L’Italia domina i Giochi del Mediterraneo con 156 medaglie. Spicca quella della staffetta 4×4000, vinta da 4 atlete nere: uno splendido spot di integrazione positiva che arriva grazie allo sport Cosa arriva dal Mar Mediterraneo? Se rivolgessimo questa domanda alla maggior parte degli italiani, viste le notizie che si apprendono ogni giorno, le risposte sarebbero più o meno le stesse: “immigrati”, “neri”, “barconi”. E se vi ...

La 4x400 "total black" delle ragazze ITALIAne conquista i Giochi del Mediterraneo : Neri e Mediterraneo, un binomio tragico nella cronaca quotidiana delle traversate dall'Africa all'Europa. Ma nello sport il binomio diventa vincente: nella XXVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si sono conclusi ieri a Tarragona e dove l'Italia ha sbaragliato la concorrenza portando a casa 156 medaglie (56 d'oro, 55 d'argento e 45 di bronzo), la staffetta 4x400 che ha conquistato la medaglia d'oro era tutta "all black".Si tratta di una ...

Joe Black l’indiano ITALIAno con il nuovo singolo Chiudetegli La Bocca : ALL MUSIC NEWS Joe Black l’indiano italiano con il nuovo singolo Chiudetegli La Bocca Giovanni Maria Vacchino in arte Joe Black nasce a Mumbay (INDIA), orfano dalla nascita trascorre i primi sei mesi di vita con le suore cattoliche con a capo la Madre Superiora : Madre Giovanna , alla quale il cantante deve il suo nome anagrafico. Adottato da una famiglia dell’alta Toscana , trascorre l’infanzia e l’adolescenza in un piccolo comune della ...

XXXTentacion - rapper ITALIAni schierati contro il black humor sull'artista ucciso (VIDEO) : La scorsa notte XXXTentacion, al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, è deceduto nelle vicinanze di Miami all'interno della sua automobile. Il rapper, nonostante la giovane eta' – era nato nel 1998 – godeva gia' di enorme popolarita' a livello internazionale. In queste ore sono infatti in tantissimi, negli Stati Uniti d'America come nel resto del mondo, Italia inclusa, a manifestare pubblicamente il proprio cordoglio sul web. Tuttavia, tra i tanti ...

LIVE ITALIA-Cina - Nations League Volley in DIRETTA : bisogna vincere. Black out azzurro dopo un buon avvio : ITALIA avanti 2-1 : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six: i ragazzi del CT Chicco Blengini devono subito rialzarsi dopo due weekend problematici e devono sfruttare al meglio la sfida contro la formazione cinese, tutt’altro che irresistibile. La nostra Nazionale ...

BlackRock punta a una quota di Eurizon - il salvadanaio degli ITALIAni di Intesa Sanpaolo : MILANO - Il colosso Usa BlackRock sta trattando l'acquisto di una quota di minoranza di Eurizon, la società che gestisce i risparmi degli italiani - sia retail che fondi istituzionali - di proprietà ...

Rugby - l’ITALIA affronterà la Nuova Zelanda a Roma! Super sfida agli All Blacks : data - programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Nuova Zelanda in un test match autunnale in programma il prossimo 24 novembre. La Super sfida contro gli All Blacks, la squadra più forte del Pianeta e icona indiscussa nel mondo del Rugby, si consumerà allo Stadio Olimpico di Roma come ha comunicato oggi Giovanni Malagò, Presidente del Coni. Il numero 1 dello sport italiano ha svelato l’ufficializzazione fattagli da Alfredo Gavazzi, Presidente della Fir. La ...

Rugby - ITALIA-All Blacks sarà a Roma : Ad annunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Me lo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi", le parole del numero uno dello sport italiano a ...

ITALIA-All Blacks sarà a Roma : Ad annunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: 'Me lo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi', le parole del numero uno dello sport italiano a ...

Rugby - ITALIA-All Blacks sarà a Roma : Adannunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: 'Melo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, AlfredoGavazzi', le parole del numero uno dello sport italiano aintervenendo ...

BlackkKlansman : il trailer ITALIAno del film di Spike Lee : La Universal Pictures International Italy ha diffuso il trailer italiano ufficiale di BlackkKlansman , il film diretto da Spike Lee presentato a Cannes 2018 , dove ha vinto il Gran Prix Speciale della ...

Volley - Nations League 2018 - ITALIA-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...