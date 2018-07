19 luglio | Milano diventa Messicana per una sera

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dalla Germania (10 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:43:00 GMT)

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio all’Ippodromo del Galoppo : ultimi biglietti disponibili e orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

CinemaDays - dal 9 al 15 luglio ingresso a 3 euro : ecco dove a Milano e in Lombardia ELENCO : Milano, 9 luglio 2018 - Da lunedì 9 luglio a sabato 15 luglio torna l'appuntamento a Milano e in tutta la Lombardia con CinemaDays 2018: tutti gli spettacoli saranno a soli 3 euro. DI COSA SI TRATTA - Dopo il successo di Cinema2day, che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017, per 9 appuntamenti mensili, ha portato al cinema 8 milioni di persone ...

Video di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio tra ricca scaletta - nuovi outfit e la fan action a San Siro : Dopo una grandinata che ha sorpreso il pubblico di San Siro, è andato in scena senza intoppi il trionfale show di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio. Se in questo periodo dell'anno sono spesso in Italia per le vacanze, tra Capri e la costiera amalfitana, in questo 2018 i Carters stanno trascorrendo l'estate tra i pachi di mezza Europa, prima di approdare negli Stati Uniti con il secondo tour congiunto della loro strepitosa carriera. Con ...

Scaletta di Eminem a Milano il 7 luglio : info orari e ritiro biglietti per l’unico concerto in Italia : Eminem a Milano il 7 luglio terrà il suo primo concerto in Italia all’Area Expo – Experience. Sarà la seconda esperienza in Italia dopo il 2001, anno in cui il cantante è stato ospite, non senza polemiche, del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà. 28 pezzi in Scaletta per oltre due ore di concerto. I biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti e l'evento ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. La Scaletta si ...

