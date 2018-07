“12 Soldiers” | un western ai tempi della guerra in Afghanistan

wired

(Di martedì 10 luglio 2018) L’idea alla base del film 12 Soldiers sembra quella che potrebbe dar vita ad un videogioco. Prendere una figura archetipica considerata potente, cioè il plotoncino dei corpi speciali dell’esercito americano, uomini grossi, duri, armatissimi, che fanno telefonate skype a casa alla moglie bellissima con bambino incluso, e farli combattere in un luogo in cui non hanno niente e non possono sfruttare i loro punti di forza (tecnologia, addestramento, armi). Là devono incominciare da capo il percorso di miglioramento, devono imparare di nuovo a fare ciò che serve per vincere anche in quel contesto. E invece è una storia vera quella raccontata (o meglio adattata, piegata e romanzata a dovere) in 12 Soldiers, tratta da un romanzo intitolato Horse Soldiers e ripresa dalla prima missione dei militari americani indopo l’attentato alle Torri Gemelle. Non c’è quindi nulla in questa ...