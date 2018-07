10 polo da indossare quest’estate

gqitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Senza dubbio più chic di qualsiasi t-shirt girocollo, la magliettanasce come capo sportivo. All’origine è parte della divisa dei giocatori di, a cui deve il nome, e in seguito diventa l’indumento prediletto dai giocatori di tennis. Nel tempo è divenuta una vera e propria icona timeless dell’abbigliamento maschile; un capo molto amato da ragazzi e uomini di tutte l’età, sia in versione sportiva che casual-chic (in particolar modo se in lana e seta). Abbiamo selezionato per voi 10per l’estate, quindi in cotone e naturalmente a manica corta, perfette per il tempo libero ma non solo. Alcuni modelli infatti, vedi quelli di Prada, Corneliani e Harmont&Blaine, si prestano per essere usati come sottogiacca per andare in ufficio. Comfort e traspirabilità sono assicurati. Per i nostalgici degli anni ’70 ecco invece laWrangler, mentre è in maglia di cotone ...