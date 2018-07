10 film per adolescenti da vedere

Duisburg – Linea di sangue con Daniele Liotti - prossimamente il film tv per la Rai : Duisburg – Linea di sangue è il titolo del film tv diretto da Enzo Monteleone che andrà in onda sulle Reti Rai e che accenderà i riflettori sulla caccia e poi sull’arresto del colpevole del massacro avvenuto a Duisburg, in Germania il 15 agosto 2007. Nel cast vi è Daniele Liotti insieme all’attore tedesco Benjamin Sadler. La pellicola è stata prodotta dall’Iter film S.r.l. insieme a Rai Fiction. Duisburg – Linea di sangue: cast ...

Una clip di Skyscraper - il nuovo film con Dwayne Johnson : Il grattacielo più alto del mondo che ospita al suo interno una società autosufficiente. Un quadro futuristico, idilliaco per certi versi, insidioso per altri, perché più sali in alto e maggiori sono i rischi. Ne sa qualcosa Will Sawyer, ex militare che in guerra ci ha rimesso una gamba e che si è rifatto una vita diventando un esperto nella sicurezza delle grandi strutture. A lui tocca mettere a punto The Pearl, inedita costruzione realizzata a ...

GIORNATA IDEALE PER UN MATRIMONIO - CIELO/ Info streaming del film di Donald Rice (oggi - 9 luglio 2018) : GIORNATA IDEALE per un MATRIMONIO, il film in onda su CIELO oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast: Felicity Jones e Elizabeth McGovern, alla regia Donald Rice. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:23:00 GMT)

GIORNATA IDEALE PER UN MATRIMONIO/ Su Cielo il film con Felicity Jones (oggi - 9 luglio 2018) : GIORNATA IDEALE per un MATRIMONIO, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast: Felicity Jones e Elizabeth McGovern, alla regia Donald Rice. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:29:00 GMT)

Ballare per un sogno/ Trama e cast del Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead (oggi - 8 luglio 2018) : Ballare per un sogno, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Mary Elizabeth Winstead e Riley Smith, alla regia Darren Grant. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:14:00 GMT)

BALLARE PER UN SOGNO/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead (oggi - 8 luglio 2018) : BALLARE per un SOGNO, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Mary Elizabeth Winstead e Riley Smith, alla regia Darren Grant. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 05:28:00 GMT)

A 40 anni dalla sua elezione a Presidente della Repubblica - il 'giovane' Sandro Pertini diventa un film : A 40 anni dalla sua elezione a Capo dello Stato, Sandro Pertini 'combattente' diventa un film. Come spiega Stefano Caretti, storico e direttore della Fondazione Turati - Centro studi Sandro Pertini ' ...

La Porta Rossa premiata al Trieste ShorTS film Festival per aver portato “le bellezze della città nel mondo” : La Porta Rossa riceverà un prestigioso premio allo ShorTS International Film Festival. La manifestazione cinematografica di Trieste annuncerà i vincitori di questa 19° edizione in piazza Verdi alle ore 20.30 di sabato 7 luglio. Per l’occasione, la città e il Festival premieranno anche La Porta Rossa, serie rivelazione della stagione televisiva 2016-2017. Con la media dei suoi 3 milioni di spettatori a puntata, la fiction con protagonisti Lino ...

Microsoft ha grandi piani per film e TV : in arrivo un’app per Android e iOS e l’adesione a Movies Anywhere : Se da un lato Microsoft ha abbandonato Groove Music Pass, dall’altro continua invece ad investire in Film e TV che presto diventerà un servizio multipiattaforma. Attualmente l’applicazione ufficiale di Film e TV è disponibile esclusivamente sulla piattaforma Microsoft ovvero Windows 10, Xbox One e Windows 10 Mobile: ciò rappresenta una grande limitazione soprattutto perchè il sistema operativo per smartphone targato Redmond è ...

film sotto le stelle nelle zone di periferia a Bra : prossimo appuntamento il 12 luglio : La pellicola è un'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III. Nell'estate del 1973, il nipote ...

PITCH PERFECT 2/ Su Italia 1 il film con Anna Kendrick (oggi - 5 luglio 2018) : PITCH PERFECT 2, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 5 luglio 2018. Nel cast: Anna Kendrick, Brittany Snow e Skylar Astin, alla regia Elizabeth Banks. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:49:00 GMT)

Perché c’era bisogno di un Crema film Festival : Crema caput mundi? L’elegante cittadina nel cuore della pianura padana sta vivendo un momento di gloria, e finalmente qualcuno di sveglio ha pensato di cavalcarla. Così, sull’onda del grande successo intenzionale di Chiamami col tuo nome, il Film da Oscar (alla sceneggiatura) di Luca Guadagnino, è nato il Crema Film Festival, che si è svolto dal 25 giugno all’1 luglio. Oltre ai due splendidi interpreti, Armie Hammer e Timothée Chalamet, la ...

ELENA SOFIA RICCI/ Nastri d'Argento - miglior attrice protagonista per il film di Paolo Sorrentino (Movie Mag) : ELENA SOFIA RICCI, miglior attrice protagonista ai Nastri d'Argento, questa sera sarà tra gli ospiti di Movie Mag per ripercorrere la sua esperienza sul set di Paolo Sorrentino(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:58:00 GMT)

Edoardo Pesce dal Simoncino di Dogman ad Alberto Sordi (in un film per la tv) : Edoardo Pesce sarà Alberto Sordi. Questa la notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore e che pare non sia un semplice rumor. Pare infatti che il regista Luca Manfredi (figlio del compianto Nino) abbia proprio scelto lui per interpretare uno dei più grandi attori italiani (a quindici anni dalla morte), in quello che sarà un film per la tv realizzato con l’appoggio dell’Associazione Alberto Sordi e prodotto da Ocean ...