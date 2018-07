10 capolavori di Giorgio de Chirico

wired

(Di martedì 10 luglio 2018)deè indissolubilmente legato alla pittura Metafisica di cui fu l’esponente più prolifico e celebre a livello mondiale. Affascinato dalla cultura rinascimentale italiana, rivisitata in un’ottica melanconica e desolata nel tema delle Piazze d’Italia, è riuscito a posare la propria sensibilità artistica su molti temi: il mito, la psicanalisi, l’esoterismo e il classicismo declinato in tutte le sue forme. Non solo pittore, fu anche teorico dell’arte, critico, saggista e scrittore di opere letterarie, tra cui racconti e un breve romanzo dal titolo Hebdomeros, in cui le figure protagoniste della sua pittura, gladiatori, muse, centauri, pastori, personaggi mitologici, si mischiano in un testo nebuloso senza trama né riferimenti spazio-temporali. Come prive di qualsiasi coordinata sembrano essere le produzioni pittoriche, in cui i protagonisti sono ...