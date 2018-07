10 anni di lavori costati 2 - 5 mld Conservati tutti i posti di lavoro Ecco com'è stata bonificata la Ruhr : Beppe Grillo è sicuro: l'Ilva potrebbe essere bonificata e convertita, come accaduto tra il 1990 e il 2000 alle industrie del bacino della Ruhr. Di Maio frena, ma il leader di M5S ha ragione: con 2,5 miliardi di investimenti europei, statali e regionali il bacino minerario tedesco ha saputo cambiare volto e nell'arco di 25 anni ha visto risalire il numero di occupati a quelli dei tempi d'oro dell'attività ...

Alluvione del Sannio - tangenti sui lavori di ricostruzione : arrestato sindaco e geometra del Beneventano : Un giro di tangenti per la ricostruzione post Alluvione del 2015 nella provincia di Benevento. Questa l’ipotesi che ha portato all’arresto del sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maturo da parte dei carabinieri della provincia campana, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della procura. Oltre al primo cittadino, la misura di custodia cautelare è scattata anche per un geometra del comune: ...

Maltempo - ingenti danni nel Vibonese : lavori in corso : Dopo il forte Maltempo che ha interessato la Calabria in questi giorni, sono iniziati questa mattina da parte della Protezione civile, dei carabinieri e di alcuni volontari i lavori di posizionamento di alcuni sacchi di sabbia a protezione delle aree critiche per canalizzare le acque meteoriche. Con l’ausilio degli uomini di Calabria Verde si è poi proceduto alla rimozione dei detriti lungo alcune strade di Nicotera e Joppolo ieri colpite ...

Dreams di Media Molecule è in sviluppo da 6 anni : i lavori sono ripartiti da zero due volte : Dreams è il particolare progetto di Media Molecule che permetterà ai giocatori di realizzare i propri sogni ma, a quanto pare, i lavori sul gioco sono stati un vero incubo per gli sviluppatori.Questo è quanto emerso da un'intervista del director, Mark Heale, con GamerHubTV riportata da Gamingbolt. Healey ha rivelato che nonostante il titolo, Dreams è stato ironicamente un "incubo assoluto" su cui lavorare. Lo sviluppo è iniziato circa sei anni ...

Monza - tangenti in lavori pubblici : 21 arresti/ Giuseppe Malaspina già condannato a 14 anni per omicidio : tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:32:00 GMT)

Municipio III : avviati lavori stradali in via Giovanni Conti : Roma: lavori svolti in più fasi per non creare troppi disagi a traffico Roma – Il Campidoglio ha annunciato l’avvio della manutenzione stradale di via Giovanni Conti, all’interno del III Municipio. Si tratta di una strada gravemente ammalorata per la quale è prevista la rimozione delle radici affioranti degli alberi. I lavori saranno eseguiti con il supporto di un agronomo e riguarderanno brevi tratti che saranno effettuati in ...