Zona Euro | indice Sentix sale a sorpresa

Zona Euro - in rimonta la fiducia degli investitori : Migliora l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa dopo il passo indietro registrato a giugno. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente ...

EuroZona - a Berlino c’è chi vuole imporre la logica del bail-in : di Sergio Cesaratto Nel mese di giugno ho avuto la fortuna di partecipare a un workshop sulla riforma dell’Eurozona organizzato da economisti post-keynesiani. Due presentazioni hanno particolarmente attirato la mia attenzione, non a caso di due studiosi tedeschi vicini all’establishment. Essi esprimono la filosofia “riformatrice” (sic) dell’attuale governo tedesco. Il resto non mi ha invece impressionato, a parte la buona volontà di alcuni e un ...

S&P più pessimista su Italia e Zona Euro : Standard & Poor's meno ottimista sull'economia dell'Italia e, in generale, dell'EuroZona. Per quanto riguarda l'Italia l'agenzia di rating, nell'ultimo 'European Economic Snapshots', prevede per un

S&P più pessimista su Italia e Zona Euro : Oggi anche l'ISTAT ha certificato un rallentamento dell'economia tricolore. S&P ha inoltre abbassato al 2,1% la stima di crescita per l'EuroZona relativa all'anno in corso , mentre per il 2019 viene ...

S&P più pessimista su Italia e Zona Euro : Oggi anche l'ISTAT ha certificato un rallentamento dell'economia tricolore . S&P ha inoltre abbassato al 2,1% la stima di crescita per l'EuroZona relativa all'anno in corso , mentre per il 2019 viene ...

Target 2 - i rischi per Italia ed EuroZona : Il prossimo iincremento dei tassi di interesse in Eurozona, previsto per l'anno prossimo, e quindi dei costi di finanziamento si propagherà anch'esso fisiologicamente all'economia britannica, agli ...

La crescita dell'EuroZona riprende vigore : Alla fine del secondo trimestre, l'economia dell'Eurozona ha ripreso vigore, indicando tassi di espansione accelerati per produzione e nuovi ordini, sebbene non sia riuscita a recuperare

La crescita dell'EuroZona riprende vigore : Alla fine del secondo trimestre, l'economia dell'Eurozona ha ripreso vigore, indicando tassi di espansione accelerati per produzione e nuovi ordini, sebbene non sia riuscita a recuperare completamente lo slancio vistosi ad inizio anno. ...

EuroZona : espansione continua - ma aumenta incertezza : La crescita dell'economia della zona euro è attesa proseguire a un ritmo più contenuto rispetto al 2017 lungo tutto l'orizzonte di previsione. È questa la previsione contenuta nell'ultimo outlook sulla zona euro ...

EuroZona - frenano ancora le vendite al dettaglio : Teleborsa, - Segnalato ancora sotto attese il settore retail dell'Eurozona a maggio. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio non hanno registrato variazioni dopo il lieve calo dello 0,1% di aprile ...

EuroZona - frenano ancora le vendite al dettaglio : Segnalato ancora sotto attese il settore retail dell'Eurozona a maggio. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio non hanno registrato variazioni dopo il lieve calo dello 0,1% di aprile , dato ...

EuroZona - non c’è Tria pe’ gatti. Il Quantitative easing è finito : La spasmodica attenzione delle moltitudini sovraniste sul Consiglio europeo è stata calamitata dal guazzabuglio sull’immigrazione e dalla trita fanfaronata dell’ennesimo governicchio sulla sbattuta di pugni sul tavolo, risoltasi, tra le risate generali, nella consueta sbattuta di denti. Pochi invece si sono accorti che l’Ue ha spinto verso la dirittura d’arrivo due progetti di fondamentale rilievo: il meccanismo di risoluzione delle ...

EuroZona - a maggio -125mila disoccupati - tasso 8 - 4% minimo 10 anni : Roma, 2 lug. , askanews, Nuovo calo sul numero di disoccupati nell'area euro, 125 mila in meno a maggio con cui secondo Eurostat complessivamente si attestano a 13 milioni 656 mila. All'8,4 per cento, ...

Zona Euro - in lieve calo il tasso di disoccupazione : Teleborsa, - Migliora la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di maggio . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,4% ...