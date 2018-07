Ys VIII Lacrimosa of DANA | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Ys VIII: Lacrimosa of Dana, la recensione su Switch - Multiplayerit : Ys VIII: Lacrimosa of Dana, la recensione su Switch - Team_YouCan : 'Ys VIII Lacrimosa of Dana Op' : - FtPdDave : I added a video to a @YouTube playlist -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ys è indubbiamente una delle serie ruolistiche più longeve e famose nel settore videoludico, prodotta da Niohn Falcom, ed oggi su gentile concessione della stessa, vogliamo condividere con voi la nostradiof, l’ottavo capitolo della saga. YsofLanciato per la prima volta nel lontano 1987, il titolo nel corso degli anni ha visto numerosi porting e remake, prima di tornare sulla giusta via, riprendendo la trama lasciata in sospeso nel corso del tempo. Dopo 7 anni dal lancio di Ys Seven, arrivaof, il quale abbraccia uno stile più frenetico in puro stile hack’n’slash. Nel gioco vestiamo i panni di Adol Christin, uno spadaccino imbarcato come marinaio sul veliero “Lombardia” Durante la traversata in mare aperto viene attacco dal Kraken, costringendo Adol e ...