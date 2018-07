Xylella | Coldiretta Lecce | “Bene l’iniziativa ‘Save the Olives' ”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) “E’ prezioso il supporto dell’attrice premio Oscar Helen Mirren, dell’Orchestra da camera della Scala e degli artisti in generale per accendere i riflettori sulla patologia degli ulivi nel Salento”, lafastidiosa. Così in una nota il presidente di Coldiretti, Pantaleo Piccinno, esprime la propria soddisfazione per l’iniziativa dell’associazione ‘Save the’ che, si evidenzia nel comunicato, a fine luglio organizzerà un concerto in un uliveto di Tiggiano () con musicisti di fama internazionale e alla quale interverrà l’attrice inglese. “La signora Mirren – prosegue Piccinno – ha già dimostrato lo scorso agosto grande sensibilità per il dramma che sta vivendo il Salento, accettando il nostro invito a visitare la Regina, l’ulivo millenario in contrada Visciglito a Strudà, ed il Parco ...