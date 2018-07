Xiaomi potrebbe lanciare un top di gamma con Snapdragon 845 e notch in India

Xiaomi Mi A2 potrebbe arrivare in nuove varianti di colore e storage : Cresce l’attesa per Xiaomi Mi A2, il nuovo dispositivo Android One della casa cinese, che secondo alcuni recenti rumor e leak potrebbe essere dotato […] L'articolo Xiaomi Mi A2 potrebbe arrivare in nuove varianti di colore e storage proviene da TuttoAndroid.

Questo potrebbe essere Xiaomi Mi MIX 3 : In Rete di una nuova presunta immagine, rigorosamente leaked, che ci permette di osservare quella che dovrebbe essere la parte frontale di Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare a settembre con fotocamera a scomparsa : Un possibile teaser apparso su Weibo potrebbe svelare la data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, che a quanto pare potrebbe utilizzare una fotocamera a scomparsa.

Xiaomi Redmi 6 e 6A potrebbero arrivare in Europa - Italia compresa - a metà luglio : Le informazioni sul mondo Xiaomi corrono sempre veloci in rete, soprattutto da quando la società cinese è sbarcata ufficialmente in alcuni importanti mercati europei . Ed è proprio riguardo al nostro mercato che arrivano ...

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant : Xiaomi Mi Box 4 riceve la certificazione da parte della FCC, che mostra la presenza di un telecomando con un tasto dedicato a Netflix e microfono per attivare Google Assistant.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un prezzo decisamente interessante : Il nuovo phablet Xiaomi Mi Max 3, la cui presentazione è attesa a giorni, potrebbe essere commercializzato a un prezzo decisamente interessante: ecco quale sarebbe la richiesta per la versione da 6/128 GB in Cina.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere uno schermo da 7 pollici e Snapdragon 710 : Secondo le più recenti indiscrezioni Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un enorme schermo da 7 pollici e una Mobile Platform Snapdragon 710.

Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition - che potrebbe non essere così trasparente : Scopriamo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer nelle Prime immagini reali, anche se la versione speciale sembra nascondere qualcosa di strano.

Un nuovo smartphone Xiaomi è stato approvato dal TENAA e potrebbe essere il prossimo Redmi 6A : Un nuovo smartphone del produttore cinese è stato approvato dal TENAA e potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Redmi 6A. Il cuore di Xiaomi Redmi 6A sarà probabilmente uno Snapdragon 625 con RAM da 2 GB, 3 GB e 4 GB affiancati da 16 GB, 32 GB e 64 GB per lo storage, inoltre il dispositivo dovrebbe arrivare in almeno 10 varianti di colore.

Xiaomi Redmi 6 potrebbe avere il notch e debuttare a breve - ecco le prime presunte immagini : Le immagini di un possibile nuovo smartphone Xiaomi fanno capolino in Rete. potrebbe trattarsi di Xiaomi Redmi 6, che mostra la presenza di un notch alquanto strano.

Xiaomi Mi 8 arriverà il 31 maggio e potrebbe avere prezzi super aggressivi : Xiaomi rompe finalmente gli indugi pubblicando un teaser che conferma la presenza di Xiaomi Mi 8 all'evento in programma per il 31 maggio.

Come potrebbe essere MIUI 10? Eccola in video per Xiaomi Mi MIX 2 : Diamo uno sguardo approfondito a quella che potrebbe essere l'interfaccia di MIUI 10, grazie a una ROM leaked per Xiaomi MI MIX 2.

Xiaomi potrebbe presentare il SoC Surge S2 a fine maggio : Nel corso dell'evento in programma per fine maggio, Xiaomi potrebbe presentare il suo secondo SoC, Xiaomi Surge S2, le cui specifiche tecniche sono confermate da ARM.

Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in via non ufficiale : Stando alle ultime indiscrezioni, lo Xiaomi Mi A1 potrebbe presto contare anche sul supporto al Project Treble, ciò ovviamente in via non ufficiale