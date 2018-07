Xiaomi | debutto in Borsa non da top di gamma Il ceo | Guerra

Perché il debutto in Borsa di Xiaomi non fa bene ai giganti hi-tech cinesi : (Xiaomi fa il suo debutto sulla Borsa di Hong Kong. Foto: Bobby Yip/Reuters) Oggi, 9 luglio, il colosso cinese degli smartphone, Xiaomi, forte di un’offerta pubblica iniziale valutata attorno ai 54 miliardi di dollari, fa il suo ingresso alla Borsa di Hong Kong. Si tratta della più grande quotazione di una società hi-tech cinese dopo Alibaba. Eppure l’esordio in Borsa per il gigante del Dragone non poteva essere più ...

Xiaomi - debutto in Borsa con il "freno a mano". Il ceo : "Guerra commerciale non impatterà" : Xiaomi , il brand cinese di tecnologia, fa il suo debutto in Borsa. La partenza sulla piazza di Hong Kong , però, è stata tutto sommato incolore, a 17 dollari di HKD, 2,17 dollari Usa,, nella parte ...