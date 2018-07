Xbox One | ripristino alle impostazioni di fabbrica per gli utenti Skip Ahead

PlayerUnknown's Battlegrounds : gli sviluppatori introdurranno la selezione della mappa anche su Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds potrebbe essere recentemente caduto in disgrazia visto l'incredibile successo del diretto rivale Fortnite, ma il team di sviluppo di Bluehole ha continuato a lavorare diligentemente su PC e leggermente in ritardo anche sulla versione Xbox One del gioco. Come saprete, PUBG su PC ha già visto l'arrivo di una feature molto richiesta, ovvero la selezione della mappa e ora, come segnala Gamingbolt, apprendiamo che tra ...

Xbox One - con l’aggiornamento FastStart giochi senza aspettare il download : (Foto: Microsoft) Questo mese è in arrivo una novità benvenuta per chi gioca su Xbox One: si chiama FastStart ed è una funzione pensata per permettere ai giocatori di buttarsi nei titoli appena acquistati il prima possibile e prima ancora che il download dei dati sia terminato. In realtà su Xbox One è già possibile lanciare alcuni giochi mentre ancora la console li sta scaricando: la funzione relativa si chiama Ready To Start, ma è disponibile ...

La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds in sconto al 50% : In costante lotta con un Fortnite che ha il non trascurabile vantaggio di essere completamente free-to-play, PlayerUnknown's Battlegrounds rimane un attore di primissimo piano all'interno del panorama battle royale. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di segnalarvi una offerta davvero molto appetitosa per tutti gli utenti Xbox One (e ovviamente Xbox One X). PUBG è acquistabile con un importantissimo sconto del 50%. Per dare un'occhiata ...

Ottime offerte Red Friday Mediaworld su videogiochi - accessori e console PS4 - Xbox One X e Nintendo Switch : Sono davvero interessanti le offerte Red Friday Mediaworld iniziate oggi 6 luglio e valide fino all'8 luglio. In questo articolo segnaliamo le offerte e i prezzi riguardanti videogiochi, accessori e console. Praticamente le offerte sono presenti su tutti i prodotti, anche sulle console di ultima generazione. offerte da poter cogliere sia online che in negozio, chiaramente fino a esaurimento scorte. Potete consultare le offerte online a questa ...

Xbox One : Microsoft rilascia pubblicamente l’aggiornamento di luglio : Da poche ore risulta essere disponibile l’aggiornamento di luglio rilasciato da Microsoft per tutti gli utenti in possesso di una Xbox One, Xbox One S o Xbox One X. Novità FastStart: si tratta di una funzionalità che permette ai gamer abbonati al Game Pass di avviare i giochi già a partire dal 30-40% del download velocizzando dunque l’intero processo. Questa tecnologia è in grado, infatti, di identificare i file principali e più ...

Torna a luglio un nuovo episodio di Inside Xbox : Forza Horizon 4 e We Happy Few tra i protagonisti della trasmissione : Nella serata del prossimo 10 luglio Microsoft terrà una nuova diretta del programma Inside Xbox, l'appuntamento mensile che si occupa di trattare in maniera più approfondita i videogiochi per Xbox One e che questo mese punterà i riflettori su Forza Horizon 4 e We Happy Few, due dei tanti titoli che parteciperanno all'evento.Come segnala MSPowerUser, a partire dalle 21:00 ora italiana scopriremo cosa Microsoft ha in serbo per noi considerando ...

L'update di luglio di Xbox One introduce la funzione FastStart : il download dei giochi sarà molto più efficiente : Con l'arrivo sul mercato delle console che supportano il 4K e l'HDR il peso dei videogiochi è aumentato considerevolmente, e nel tentativo di evitare agli utenti attese interminabili Microsoft ha recentemente presentato la funzionalità FastStart, che debutterà in occasione delL'update di luglio per la dashboard di Xbox One.In poche parole, FastStart promette di rendere il download dei videogiochi sulla console molto più efficiente, e in un certo ...

Xbox One si aggiorna : Tutte le novità : Microsoft ha reso ufficialmente disponibile il tanto atteso aggiornamento per tutti gli utenti che non sono iscritti al programma BETA Xbox One, e che quindi non hanno avuto modo di provare le nuove funzionalità in Anteprima. Xbox One: Tutte le novità del nuovo aggiornamento Di seguito Tutte le novità: Introduzione del Fast Start, funzione annunciata durante l‘E3 2018, la quale a differenza del Pronto ...

Xbox One : disponibile l'aggiornamento con il FastStart : Date un'occhiata al post di Major Nelson per scoprire tutte le novità nel dettaglio e continuate a seguirci per tutte le notizie dal mondo Xbox.

Spuntano in rete numerosi dettagli su una nuova versione del Controller Elite di Xbox One : L'Elite Controller di Xbox One è ormai sul mercato da alcuni anni, riscontrando il favore di tantissimi giocatori che lo hanno scelto per le sessioni di gioco più impegnative e competitive su console e PC. In molti si aspettano che Microsoft possa lanciare una nuova versione della celebre periferica e l'operazione potrebbe anche avere senso dal punto di vista commerciale, considerando appunto l'età del Controller e la sua popolarità tra gli ...

Mutanti e football americano? La strana accoppiata di Mutant Football League : Dynasty Edition ha una data di uscita per PS4 - Xbox One e Switch : Siete fan dei Mutanti, del Football americano e anche del classico Mutant League Football? Bene, abbiamo ottime notizie per voi!Come segnala Gematsu, il successore spirituale di Mutant League Football, Mutant Football League sta per arrivare su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nella Dynasty Edition.Il gioco dedicato al Football americano con squadre composte da mostri è stato lanciato per la prima volta in digitale per PC nell'ottobre ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : i giocatori Xbox One possono ora partecipare all'evento "Snipe City" : Il community event di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One è tornato per un'altra settimana e stavolta la vostra missione, se sceglierete di accettarla, è di fare 400.000 kill con un fucile da cecchino nei prossimi 6 giorni.Come riporta USGamer, il nuovo evento si chiama "Snipe City" ed è ora attivo. La comunità Xbox di PUBG nel suo complesso ora ha a disposizione 6 giorni per totalizzare 400.000 kill utilizzando un KAR98 o un ...

Ghost Recon Advaned Warfighter e Assassin's Creed Liberation disponibili su Xbox One : Buone notizie per tutti i possessori di Xbox One, si arricchisce infatti il vasto catalogo di giochi Xbox 360 retrocompatibili per la current gen Microsoft.Microsoft ha annunciato oggi che Ghost Recon: Advanced Warfighter e Assassin's Creed Liberation HD entrano nel programma di retrocompatibilità e quindi disponibili per Xbox One. Ghost Recon: Advanced Warfighter è stato uno dei capitoli più apprezzati dai fan dei fantasmi ed uno dei titoli di ...

Playerunknown's Battlegrounds ha superato gli 8 milioni di giocatori su Xbox One : Per un traguardo così significativo ci saremmo potuti aspettare un annuncio ben più rumoroso, ma è tramite un comunicato promozionale piuttosto anonimo che apprendiamo dell'enorme numero di giocatori che Playerunknown's Battlegrounds ha raggiunto su Xbox One.Come possiamo leggere in questa pagina che presenta due bundle di Xbox One X con PUBG, apprendiamo che il Battle Royale ha superato sulla console ammiraglia Microsoft gli 8 milioni di ...