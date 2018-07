Wimbledon – Kerber | l’outsider che fa meglio delle big | vittoria stoica contro Bencic

Wimbledon – Kerber passa la prova di giapponese : la tedesca batte Osaka in due set : Angelique Kerber supera Naomi Osaka e accede agli ottavi di finale di Wimbledon : la tennista tedesca si impone in due set Mentre le big del tabellone WTA cadono una dopo l’altra a sorpresa, l’outsider di lusso, Angelique Kerber , prosegue la sua marcia all’interno di Wimbledon . La tennista tedesca supera un ostacolo davvero complicato, rappresentato dalla giovane imprevedibile, quanto talentuosa, Naomi Osaka , attualmente numero 18 del ...

WTA Wimbledon – Kerber batte Liu e vola ai sedicesimi : Angelique Kerber passa i 32esimi di Wimbledon batte ndo la statunitense Liu: la tedesca si è imposta in 3 set con il punteggio di 3-6 / 6-2 /6-4 Mentre tante big steccano nei turni iniziali di Wimbledon , Angelique Kerber approda ai sedicesimi di finale, La tennista tedesca ha superato la statunitense Liu in 3 set con il punteggio di 3-6/ 6-2/ 6-4. Kerber , attualmente numero 10 del ranking femminile mondiale, nei sedicesimi di finale ...

WTA Wimbledon – Le big non steccano : esordio positivo per Muguruza e Kerber : esordio positivo a Wimbledon per Garbine Muguruza e Angelique Kerber: la campionessa in carica supera Broady, la tedesca liquida Zvonareva Muguruza e Kerber, due delle principali candidate alla vittoria finale di Wimbledon, fanno il loro esordio con un successo. La campionessa in carica supera la britannica Broady, davanti al pubblico di casa, con il punteggio di 6-2 / 7-5. Vittoria senza grossi problemi anche per la tedesca, finalista ...