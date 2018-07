Wimbledon | Federer batte Mannarino e vola ai quarti

Wimbledon : Federer ai quarti : ANSA, - ROMA, 9 LUG - Roger Federer è il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, n.2 del mondo ma prima testa di serie dello Slam londinese, ha battuto il francese Adrien Mannarino, n.22 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-0 7-5 6-4.

Wimbledon 2018 : Federer non sbaglia. Mannarino ko - il Re ai quarti : Ogni partita è difficile ed è diversa, ma contro i migliori del mondo devi sempre dare il massimo. Ho avuto un weekend tranquillo, perché non sai mai quanto sarà impegnativa la seconda settimana". Ai ...

Wimbledon - Federer vola ai quarti. E adesso sotto con Djokovic e Nadal : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Il lunedì di Wimbedon. Quello della seconda settimana, quello dopo la pausa domenicale, quello in cui partono gli ottavi di finale. Ed è oggi un lunedì da ...

Wimbledon – Federer non conosce ostacoli : spazzato via Mannarino - Roger vola ai quarti : Roger Federer stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon: il tennista svizzero supera Mannarino senza difficoltà e attende il vincitore della sfida fra Monfils e Anderson Bastano solo 1 ora e 47 minuti a Roger Federer per archiviare la pratica Mannarino ed accedere agli ottavi di Wimbledon. Il tennista svizzero, attualmente numero 2 al mondo dietro a Rafa Nadal, si è imposto in 3 set sull’avversario francese, concludendo la sfida ...

Diretta/ Wimbledon 2018 S. Williams Rodina (0-0) streaming video e tv : Camila Giorgi ai quarti - Federer domina : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi batte la Makarova e vola ai quarti di finale per la prima volta in uno Slam. In campo oggi anche Federer e Nadal(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Wimbledon - è Manic Monday : apre Federer - chiudono Djokovic e Nadal : Il maiorchino, che con gli ottavi si è garantito il numero 1 al mondo, primo nella classifica dei punti ottenuti sulla seconda di servizio, 67%, e primo nei punti ottenuti sulla prima dell'avversario,...

Wimbledon - è Manic Monday : apre Federer - chiudono Serena e Nadal : apre e danze la taiwanese Su Wei Hsieh, che dopo aver fatto fuori la romena Simona Hae, numero 1 al mondo, gioca i suoi primi ottavi a Wimbledon contro la slovacca Dominika Cibulkova, che non ha ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi avanti di un set! Attesa per Federer e Nadal! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon – Kohlschreiber - la voce fuori dal coro : “Federer imbattibile? Ecco chi può batterlo” : Roger Federer è talmente favorito a Wimbledon da risultare imbattibile? No, almeno secondo Kohlschreiber: Kevin Anderson potrebbe battere il campione svizzero Roger Federer è il favorito di Wimbledon? Sì, l’erba e la sua superficie preferita, lo svizzero si è preparato a doverse saltando la stagione sul rosso e il passato vincente ai Championship lo conferma. Roger Federer è imbattibile? No, almeno secondo Kohlschreiber. Il tennista ...

Wimbledon - è Manic Monday : apre Federer - chiudono Serena e Nadal : apre e danze la taiwanese Su Wei Hsieh, che dopo aver fatto fuori la romena Simona Hae, numero 1 al mondo, gioca i suoi primi ottavi a Wimbledon contro la slovacca Dominika Cibulkova, che non ha ...

Wimbledon 2018 - oggi in campo Roger Federer e Rafael Nadal. Gli orari dei loro incontri e come vederli in tv : oggi è il giorno del Manic Monday a Wimbledon. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Non fanno eccezione i due grandi rivali del tabellone femminile Roger Federer e Rafael Nadal, giunti alla seconda settimana dei Championships in scioltezza. Lo svizzero darà il via al programma del ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Spettacolo con gli ottavi di finale! L’Italia tifa Camila Giorgi - attesi Federer e Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon 2018 - calendario ottavi di finale (lunedì 9 luglio) : programma - orari - tv e giocatori impegnati. Ci sono Giorgi - Federer e Nadal! : Lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno: la seconda settimana come da tradizione inizierà con il botto. Sul centrale ci saranno Roger Federer (contro Mannarino) e Rafael Nadal (contro Vesely) ma anche Serena Williams contro Rodina. L’Italia si aggrappa a Camila Giorgi che contro Makarova vuole regalarsi un ...

Wimbledon 2018/ Ultime notizie - i numeri degli ottavi : Federer e Serena i più "anziani" - il baby è Tsitsipas : WIMBLEDON 2018: come da tradizione non si gioca nella domenica di mezzo. Vale la pena scandagliare le Ultime notizie, e dare uno sguardo a quello che ci aspetta nei prossimi giorni(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:24:00 GMT)