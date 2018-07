Wimbledon | Camila Giorgi batte la russa Makarova | un’italiana ai quarti nove anni dopo

Camila Giorgi ai quarti di finale di Wimbledon. L'italiana batte la russa Ekaterina Makarova 6-3 - 6-4 : Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon: l'azzurra ha sconfitto negli ottavi la russa Ekaterina Makarova in due set con il punteggio di 6-3 6-4.È il miglior risultato in una prova del Grande Slam per la 26enne di Macerata, che ora incontrerà la vincente del match tra la statunitense Serena Williams e la russa Evgeniya Rodina.

Tabellone Wimbledon 2018 - l’avversaria di Camila Giorgi ai quarti di finale. Spauracchio Serena Williams … : Camila Giorgi sta volando a Wimbledon 2018 e sta facendo sognare tutta l’Italia giocando un buonissimo tennis che l’ha proiettata ai quarti di finale: per la prima volta in carriera, la marchigiana è riuscita a entrare tra le migliori otto giocatrici in un torneo dello Slam e ora punta ancora più in alto. La 26enne si è guadagnata il passaggio del turno surclassando la russa Ekaterina Makarova e ora attende di sapere chi dovrà ...

Wimbledon - Camila Giorgi batte Makarova : un’italiana ai quarti nove anni dopo Schiavone : nove anni dopo Francesca Schiavone un’altra azzurra torna nei quarti di finale di Wimbledon. In un’ora e mezza (6-3 6-4) Camila Giorgi si è sbarazzata della russa Ekaterina Makarova, numero 35 del mondo, diventando così la quinta italiana in assoluto a riuscire nell’impresa sui prati di Church Road dopo Lucia Valerio (1933), Laura Golarsa (1989), Silvia Farina (2003) e appunto Francesca Schiavone (2009). La marchigiana aspetta ora la ...

Wimbledon - Camila Giorgi ai quarti : battuta la Makarova in due set : Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon: l'azzurra ha sconfitto negli ottavi la russa Ekaterina Makarova in due set con il punteggio di 6-3 6-4. È il miglior ...

Tabellone Wimbledon 2018 - l’avversaria di Camila Giorgi ai quarti di finale. Spauracchio Serena Williams all’orizzone… : Camila Giorgi sta volando a Wimbledon 2018 e sta facendo sognare tutta l’Italia giocando un buonissimo tennis che l’ha proiettata ai quarti di finale: per la prima volta in carriera, la marchigiana è riuscita a entrare tra le migliori otto giocatrici in un torneo dello Slam e ora punta ancora più in alto. La 26enne si è guadagnata il passaggio del turno surclassando la russa Ekaterina Makarova e ora attende di sapere chi dovrà ...

Tennis - Wimbledon : Camila Giorgi vola ai quarti di finale per la prima volta : LONDRA - Camila Giorgi accede ai quarti di finale del tabellone femminile a Wimbledon. L'azzurra n.52 del mondo, nel terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England ha eliminato la russa ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi travolge Makarova e si regala i quarti di finale! Con Serena Williams all’orizzonte… : Camila Giorgi sublime! L’azzurra conquista la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon, per la prima volta in carriera (miglior risultato mai ottenuto dall’azzurra in un torneo del Grande Slam), superando in due set la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 31 minuti di partita. A quasi due anni dalla sconfitta di Roberta Vinci contro Angelique Kerber, sul cemento di Flushing Meadows, ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi ai quarti di finale : data - programma - orario e tv. Quale avversaria? : Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon 2018: per la prima volta in carriera, la marchigiana approda tra le migliori otto giocatrici in una prova dello Slam. La 26enne ha surclassato Ekaterina Makarova e si è così guadagnata il passaggio del turno: sull’erba londinese, la tennista italiana non vuole smettere di sognare e ora attende di scoprire chi dovrà affrontare ai quarti di finale. Nell’aria il fascino ...

Wimbledon - Camila Giorgi fa fuori anche Makarova e vola ai quarti : bene Ostapenko e Cibulkova - out Pliskova : Wimbledon, Camila Giorgi ancora una volta in palla, superato anche l’ostacolo Makarova adesso ai quarti potrebbe esserci Serena Williams Wimbledon, Camila Giorgi approda ai quarti di finale del torneo londinese. Questo pomeriggio, agli ottavi di finale, la tennista azzurra ha eliminato la collega Makarova con un 6-3 6-4 molto convincente. Il gioco della Giorgi sull’erba è parso ancora una volta solido, così come la tenuta ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi avanti di un set! Attesa per Federer e Nadal! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Makarova in DIRETTA : l’azzurra fa suo il primo set - 6-3! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova, ottavo di finale di Wimbledon 2018. Sull’erba londinese ci aspetta una giornata appassionante e avvincente che delineerà il tabellone dei quarti di finale per entrambi i sessi ma l’Italia avrà gli occhi soprattutto sulla marchigiana che va a caccia di un sogno: l’ingresso tra le migliori otto giocatrici di uno Slam e probabilmente la sfida affascinante con Serena ...

DIRETTA / Wimbledon 2018 Giorgi Makarova (0-0) streaming video e tv : partite al via - Camila subito in campo! : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta gli ottavi di finale nel torneo dello Slam, contro Ekaterina Makarova. In campo anche Federer e Serena Williams(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Wimbledon : Camila Giorgi punta i quarti. C'è da battere la Makarova : La marchigiana è numero 52 del mondo: se vince diventa al massimo numero 34. Camila è alla seconda volta agli ottavi a Wimbledon dopo il 2012, terza volta in assoluto negli Slam dopo anche US Open ...

LIVE Camila Giorgi-Makarova - Wimbledon 2018 in DIRETTA : ottavi di finale. L’azzurra per l’impresa - sogno Serena Williams ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova, ottavo di finale di Wimbledon 2018. Sull’erba londinese ci aspetta una giornata appassionante e avvincente che delineerà il tabellone dei quarti di finale per entrambi i sessi ma l’Italia avrà gli occhi soprattutto sulla marchigiana che va a caccia di un sogno: l’ingresso tra le migliori otto giocatrici di uno Slam e probabilmente la sfida ...