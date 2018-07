Wimbledon 2018 | i risultati del tabellone femminile 9 luglio Disputati gli ottavi di

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi sfiderà Serena Williams ai quarti di finale. Sfida stellare - serve l’impresa : Camila Giorgi affronterà Serena Williams ai quarti di finale di Wimbledon 2018. La marchigiana si troverà di fronte la Regina del tennis sull’erba londinese e proverà a compiere una vera e propria impresa: servirà una magia leggendaria per sconfiggere la statunitense e accedere alle semifinali. Oggi la 26enne si è sbarazzata della russa Ekaterina Makarova per 6-3 6-4, nessun problema nemmeno per il fenomeno a stelle e strisce con la russa ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi-Serena Williams - quarti di finale. Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Camila Giorgi affronterà Serena Williams nei quarti di finale di Wimbledon 2018. La marchigiana ha nettamente sconfitto la Makarova mentre l’ex numero 1 del mondo si è sbarazzata della Rodina. Ora la 26enne avrà l’onore di sfidare la Regina del tennis in un incontro davvero al cardiopalma in cui non ha nulla da perdere: si preannuncia una partita durissima ma sull’erba londinese bisognerà dare davvero tutto per cercare di ...

Wimbledon 2018 : Federer non sbaglia. Mannarino ko - il Re ai quarti : Ogni partita è difficile ed è diversa, ma contro i migliori del mondo devi sempre dare il massimo. Ho avuto un weekend tranquillo, perché non sai mai quanto sarà impegnativa la seconda settimana". Ai ...

Wimbledon 2018 - Tathiana Garbin : “Camila Giorgi fantastica - mi aspetto di tutto : non ha limiti” : Tathiana Garbin ha assistito dagli spalti alla vittoria di Camila Giorgi che è volata ai quarti di finale di Wimbledon 2018. La capitana della Nazionale Italiana di Fed Cup si è gustata il successo della marchigiana che è entrata tra le migliori otto giocatrici dello Slam e ha poi dichiarato alla Federtennis: “Camila ha giocato in modo splendido, sono molto felice per lei. All’esterno dà l’impressione di una ragazza chiusa, ma ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi ai quarti di finale - quinta italiana nella storia. Tutti i precedenti - semifinale tabù : Camila Giorgi è diventata la quinta italiana a qualificarsi ai quarti di finale di Wimbledon. La marchigiana si è imposta con estrema autorevolezza sulla russa Ekaterina Makarova e si è così conquistata il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese: domani martedì 10 luglio tornerà in campo probabilmente per affrontare Serena Williams, ex numero 1 al mondo e simbolo del tennis internazionale. La marchigiana riporta ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi scala il ranking mondiale! Quante posizioni guadagnate nella classifica Wta? : Camila Giorgi sta letteralmente volando a Wimbledon 2018 e si è qualificata ai quarti di finale del terzo Slam stagionale grazie all’agevole successo sulla russa Ekaterina Makarova. Il trionfo odierno permetterà alla marchigiana di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e con buona probabilità affronterà Serena Williams in un quarto di finale davvero pirotecnico: la 26enne non vuole smettere di sognare e proverà a ...

