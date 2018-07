Wimbledon 2018 | gli italiani in campo lunedì 9 luglio | programma | orari e tv

Wimbledon 2018 oggi (lunedì 9 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : Lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di ...

Wimbledon 2018 - calendario ottavi di finale (lunedì 9 luglio) : programma - orari - tv e giocatori impegnati. Ci sono Giorgi - Federer e Nadal! : Lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno: la seconda settimana come da tradizione inizierà con il botto. Sul centrale ci saranno Roger Federer (contro Mannarino) e Rafael Nadal (contro Vesely) ma anche Serena Williams contro Rodina. L’Italia si aggrappa a Camila Giorgi che contro Makarova vuole regalarsi un ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi vs Ekaterina Marakova - ottavo di finale. Quando si gioca? Data - orario d’inizio - programma e tv (9 luglio) : Camila Giorgi affronterà Ekaterina Makarova negli ottavi di finale di Wimbledon 2018: lunedì 9 luglio può essere un giorno che svolta la carriera della tennista italiana, attesa dalla sfida contro la russa capace di eliminare Wozniacki. La marchigiana è giunta fino al quarto turno del prestigioso Slam sull’erba londinese e ora ha l’occasione della vita per volare tra le migliori otto del tabellone e regalarsi un probabile quarto di ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi punta ai quarti di finale - Fabio Fognini delude le attese : Domenica di pausa, come da tradizione, in quel di Wimbledon. Sui campi di Church Road la prima settimana è andata in archivio e per il tennis italiano il dato è il seguente: un solo superstite al termine dei primi 6 giorni di incontri. Parliamo di Camila Giorgi. Sei anni dopo la marchigiana torna agli ottavi di finale di questo Slam. Era il 2012 quando la ragazza di Macerata riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships. In questa ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Ekaterina Makarova : programma - orari e tv : Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. Era il 2012 quando la marchigiana riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships, ripetendosi in questa edizione dopo aver sconfitto la ceca Katerina Siniakova in rimonta in tre set. Una vittoria che può segnalare una svolta nella carriera della 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013). ...

Wimbledon 2018 - analisi tabellone maschile : ostacolo Raonic per Roger Federer. Rafael Nadal tra Del Potro e Djokovic : Si è chiusa la prima settimana di Wimbledon. Rispetto al tabellone femminile (dove è rimasta solo Pliskova tra le prime dieci teste di serie), in quello maschile i grandi favoriti sono rimasti ancora tutti in corsa, ad eccezione di Marin Cilic e Alexander Zverev, che sono sicuramente le sorprese negative tra gli uomini di questa edizione dei Championships. La cosa importante, però, è quella che Roger Federer e Rafael Nadal hanno raggiunto gli ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (7 luglio) : Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Zverev - Kyrgios e Fognini deludono : Va in archivio la prima settimana del tabellone maschile di Wimbledon 2018 e, tra conferme e sorprese, è giunto il momento di fare il punto della situazione. Nadal NUMERO UNO – C’era attesa per la prestazione sul Centrale di Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo non ha deluso le attese ed ha annientato il giovane e promettente australiano Alex De Minaur con un secco 6-1 6-2 6-4. Troppo continuo il tennis dello spagnolo al cospetto di ...