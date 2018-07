Wimbledon 2018 | Camila Giorgi ai quarti di finale | quinta italiana nella storia Tutti i

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi scala il ranking mondiale! Quante posizioni guadagnate nella classifica Wta? : Camila Giorgi sta letteralmente volando a Wimbledon 2018 e si è qualificata ai quarti di finale del terzo Slam stagionale grazie all’agevole successo sulla russa Ekaterina Makarova. Il trionfo odierno permetterà alla marchigiana di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e con buona probabilità affronterà Serena Williams in un quarto di finale davvero pirotecnico: la 26enne non vuole smettere di sognare e proverà a ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi travolge Makarova e si regala i quarti di finale! Con Serena Williams all’orizzonte… : Camila Giorgi sublime! L’azzurra conquista la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon, per la prima volta in carriera (miglior risultato mai ottenuto dall’azzurra in un torneo del Grande Slam), superando in due set la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 31 minuti di partita. A quasi due anni dalla sconfitta di Roberta Vinci contro Angelique Kerber, sul cemento di Flushing Meadows, ...

Wimbledon 2018 : i risultati di oggi in diretta LIVE : ...18.30 finale doppio femminile Domenica 15 luglio dalle 15 finale maschile dalle 18.30 finale doppio misto SKY SPORT ...

Camila Giorgi-Makarova - Wimbledon 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il live e lo streaming : Si vuol continuare a sognare. Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon e la 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013), punta in alto per centrare il miglior risultato della carriera in un Major ed entrare nel gotha del “Tempio del tennis” dalla porta principale, sull’erba prestigiosa dei Championships. Oggi, la sfida contro ...