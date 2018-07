tuttoandroid

: Why #notch? Il notch sugli smartphone: ecco la parola di #Huawei - TuttoAndroid : Why #notch? Il notch sugli smartphone: ecco la parola di #Huawei - infoitscienza : Why notch? Il notch sugli smartphone: ecco la parola di ASUS - cellicom : Why notch? Il notch sugli smartphone: ecco la parola di ASUS - -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Why? ritorna per parlare dicon i produttori: questa settimana tocca a, che ci spiega perché ha deciso di seguire questa strada nei suoi P20 e P20 Pro. L'articolo Why? Illadiproviene da TuttoAndroid.