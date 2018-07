Whirlpool | Sardos Albertini head of brand | communication & sell-out Italia

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Nuova nomina nel marketing di. A partire dal primo luglio Novellaè la nuovaof-out di. Nel nuovo ruolosi unirà al team di Marco Merolla, direttore marketing. Quaranta anni, laureata in Economia con un master in Business Administration, Novella ha assunto ruoli di crescente responsabilità in Procter; Gamble dove ha lavorato per 10 anni. Dal 2014 è entrata a far parte del team di marketing diEmea con il ruolo diof; nel 2017 è passata alla guida delKitchenAid come seniorandcanager Mda and Sda KitchenAid Emea. “E’ con piacere che diamo il benvenuto a Novellanella nostra organizzazione Whilrpool” dichiara Marco Merolla, ...