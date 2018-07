Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le linee guida : Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontra to oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE . "Ho voluto incontra re i ...

Portiditerra2018 - Festival del Welcome & del Welfare invito alla cittadinanza ed alla società civile a marciare ed a votare con il ... : marciare per dire no all'economia dell'azzardo significa ribadire il principio della democrazia: i cittadini ed i consumatori hanno il potere di scelta, possono orientare i loro consumi a favore di ...