Weinstein libero su cauzione dopo accuse terza donna

Weinstein libero su cauzione : New York, 9 lug. (AdnKronos) – L’ex produttore cinematografico di Hollywood, Harvey Weinstein non sarà posto agli arresti domiciliari in merito alle nuove da parte di una terza donna. Lo ha deciso il tribunale di New York davanti al quale Weinstein, ammanettato e in abito nero, si è dichiarato non colpevole.Il procuratore Joan Illuzzi aveva sostenuto che le condizioni per la libertà su cauzione dovevano essere rese più severe ...

Harvey Weinstein è libero su cauzione dopo le accuse di una terza donna : Harvey Weinstein è libero su cauzione dopo le accuse mosse nei suoi confronti da una terza donna. Lo ha deciso il giudice del tribunale di New York, davanti al quale l'ex re di Hollywood si è dichiarato non colpevole.La notizia giunge dopo che il produttore cinematografico si era dichiarato non colpevole di fronte alle nuove accuse. Weinstein era giunto oggi presso la corte newyorkese ammanettato, con indosso un abito scuro e ...

Harvey Weinstein arrestato per stupro/ Libero su cauzione : dovrà portare il braccialetto elettronico : E' il giorno dell'arresto di Harvey Weinstein: il famoso produttore, accusato di stupro, nelle prossime ore si consegnerà spontaneamente per evitare le manette.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:29:00 GMT)

Weinstein si è consegnato alla polizia. Libero su cauzione : Il produttore di Hollywood Harvey Weinstein, accusato da oltre cento donne di molestie sessuali e stupro, si è presentato in un commissariato del New York Police Department, a Manhattan, dove è stato arrestato. All'arrivo al commissariato non ha fatto alcuna dichiarazione alla stampa. Weinstein indossava una giacca blu, con una camicia bianca ed un pullover blue e sotto il braccio portava tre libri. Secondo quanto anticipato dal New York Times ...