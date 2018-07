Warframe per Nintendo Switch non supporterà il cross-play e gli account condivisi

eurogamer

: Warframe e Nintendo Switch, l'annuncio ufficiale c'è, uscita per fine anno - Investireoggi : Warframe e Nintendo Switch, l'annuncio ufficiale c'è, uscita per fine anno - Gamesquareit : Pronti a visitare Fortuna? - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Warframe: Annunciata la versione per Nintendo Switch -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Come probabilmente già saprete, Panic Button e Digital Extremes hanno annunciato l'arrivo disupochi giorni fa, tuttavia la versione per l'ibrida non presenterà alcune importanti caratteristiche.Stando a quanto riportato da USGamer, è stato confermato chenonilcon le versioniStation 4, Xbox One e PC. Ma non solo, non sarà possibile nemmeno utilizzare gli. Cosa significa questo? Significa che se siete giocatori disu altre piattaforme non potrete utilizzare il vostro profilo nella versione per l'ibrida, quindi sarà necessario ripartire da zero.Prima del lancio del gioco, il direttore creativo di, Steve Sinclair, dichiarò che Digital Extremes voleva consentire ilplatform, ma in seguito non fu abilitato.Read more…