Warframe | in arrivo la nuova espansione Fortuna e la modalità Codename | Railjack

(Di lunedì 9 luglio 2018) Al TennoCon 2018, Digital Extreme ha svelato la versione Nintendo Switch dima, a quanto pare, questa non è stata l'unica novità di rilievo durante l'evento dedicato al gioco.Infatti, come segnala Polygon, la compagnia ha annunciato l'innel 2018 e unachiamatache arriverà più avanti.Per quanto riguarda, si tratta di unavasta zona open world esplorabile su Venere. La zona sarà caratterizzata da paesaggi molto diversi, città, cime innevate, giganteschi funghi, fiumi e altro. I giocatori saranno in grado di esplorare l'area utilizzando l'hoverboard Bondi K-Drive.Read more…