Volkswagen e i servizi di car sharing a zero emissioni

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nel futuro,offrirà ai suoi clienti anchedi car. Dal 2019, la piattaformaWe comincerà a offrire in Germaniadi mobilità a richiesta, in particolare il car. Già nel 2020, questiverranno poi estesi ad altre città principali in Europa, America settentrionale e Asia. Questo l’annuncio del Membro … L'articoloe idi carMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.