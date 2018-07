Vodafone Shake Remix Unlimited per gli under 30 è ufficiale | minuti | SMS e Giga a partire

Con Vodafone Shake Remix Unlimited e Unlimited Junior giga illimitati per mappe - chat e altro ancora : Da domani Vodafone Shake Remix Unlimited e Shake Remix Unlimited Junior si arricchiscono di giga illimitati per le chat e le mappe. Se ciò non vi bastasse per la prima, dedicata agli under 30, c'è anche la possibilità di navigare sui social senza limiti e l'ascolto illimitato della musica tramite i servizi di streaming. L'articolo Con Vodafone Shake Remix Unlimited e Unlimited Junior giga illimitati per mappe, chat e altro ancora proviene da ...

Offerte anti Iliad - Vodafone Unlimited/ Novità anche per Shake Limited Edition e RED : Vodafone UnLimited, Offerte anti Iliad: tre proposte tutto compreso da 9.99 euro al mese. Interessanti Offerte da parte del noto operatore mobile, per gli amanti di internet mobile(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Vodafone lancia la nuova Shake Summer Edition per gli Under 30 : Vodafone è letteralmente scatenata in questi giorni e presenta la nuova Vodafone Shake Summer Edition dedicata agli Under 30.

Vodafone Shake Summer Edition : 300 Minuti - 100 SMS - Chat e Social Senza Limiti : Vodafone Shake Summer Edition: 300 Minuti, 100 sms, Chat e Social Unlimited, 15 Giga a 12 euro. Conviene attivare Vodafone Shake Summer Edition? Vodafone Shake Summer Edition Vodafone non si ferma un secondo. Dopo aver presentato le nuove offerte Unlimited x2, x3 e x4 Pro, ecco che arriva la nuova offerta estiva Vodafone Shake Summer Edition. LEGGI […]